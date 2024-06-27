رئيس بعثة المجلس الدولي لحقوق الإنسان: الكارثة وقعت بالفعل في غزة

تحدث رئيس بعثة المجلس الدولي لحقوق الإنسان إلى الأمم المتحدة في جينيف، السفير هيثم أبو سعيد، عن كيفية استجابة إسرائيل لمطالب الأمم المتحدة بتسهيل ونفاذ المساعدات الإنسانية واستمرار تلك الشاحنات لكي تلبي احتياجات السكان بشكل كامل، معلقًا بأن الكارثة وقعت بالفعل في غزة.

وقال، خلال مداخله على فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الخميس، إن تطبيق استجابة إسرائيل لمطالب الأمم المتحدة يعود لها ولإطارها السياسي والعسكري، لافتًا إلى أن جميع القرارات الأممية والقضائية التي صدرت من أعلى المراجع الأممية والدولية يجب أن يتم تطبيقها دون تلكؤ أو تأخير وأن تستجيب إسرائيل وتنصاع لهذه القوانين الدولية.

وأوضح، أن إسرائيل تفرض حصارا كاملا على الشعب الفلسطيني؛ بهدف تجويعه، وما يتم تناوله في مجلس حقوق الإنسان فى الدورة 56 هو استعمال البند العاشر، الذى يضع على جدول أعماله أي بلد يشهد فوضى أو انتهاكات أمنية خطيرة أو قتل للمدنيين يجب أن يتم تسليط الضوء على الجهات التى تم تورطها، وهو ما يحدث خلال الجلسات لأخذ القرارات الممكنة لمعاقبته.

وأكد، أنه حال استمر تعنت الجيش الإسرائيلي في غلق معبر رفح سنلجأ إلى وضعه تحت إشراف أممي، من أجل تأمين إدخال المساعدات، مطالبا بضرورة الوقف الفوري للحرب الدائرة في قطاع غزة، مشيرا إلى أن الوضع كارثي على الأطفال، وليس هناك أي مكونات لعلاج المرضى.