الخميس 27 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حركة تكليفات واسعة فى وزارة البترول.. تعيينات جديدة لرؤساء الإدارات ونواب الهيئة

وزير البترول
وزير البترول

أصدر المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، حركة تكليفات شملت رؤساء الإدارات المركزية بالوزارة ونائبًا للرئيس التنفيذي للهيئة ورؤساء ونائبًا لبعض شركات قطاع البترول.

حركة تكليفات واسعة في وزارة البترول

ويأتي ذلك بهدف دعم المواقع البترولية بالكفاءات اللازمة لتحقيق الأهداف المستقبلية وتبادل الخبرات اللازمة، حيث تضمنت الحركة شغل بعض المواقع التي خلت وستخلو بخروج شاغليها لسن التقاعد القانونية، وشملت الحركة التالية أسماؤهم:

المهندس/ أحمد محمد محمود مصطفى - رئيسًا للإدارة المركزية للإنتاج بوزارة البترول والثروة المعدنية.

المهندس/ خالد أحمد أحمد علي البدري - رئيسًا للإدارة المركزية للمشروعات بوزارة البترول والثروة المعدنية.

المهندس/ تامر محمد إدريس أحمد - نائبًا للرئيس التنفيذي للهيئة للإنتاج وعضوًا بالمجلس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول.

المهندس/ محمد عبدالمجيد على عبدالمجيد - رئيسًا لمجلس إدارة الشركة العامة للبترول.

السيد المهندس/ محمد مرزوق مرزوق على - رئيسًا تنفيذيًا للشركة الفنية لخدمات تشغيل خطوط الغاز (TGS) اعتبارًا من 1 يوليو 2024.

المهندس/ علاء السيد حسن أحمد - نائبًا لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة العالمية لصناعة المواسير (أبيك).

وفي سياق منفصل، استقبل المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أمس الأربعاء، جيمس روبرت ماجواير رئيس مجموعة كارلايل العالمية، وماثيوس ريجاس رئيس شركة إنرجين اليونانية، وبارميندر سينج المدير التنفيذي لمجموعة كارلايل.

ووفقًا لبيان صادر عن وزارة البترول، تم خلال اللقاء مناقشة استحواذ مجموعة كارلايل على أصول شركة إنرجين في مصر وإيطاليا وكرواتيا، وذلك ضمن خططها للتوسع في أنشطة البترول والغاز والطاقة بشكل عام، وخصوصًا في منطقة البحر المتوسط.

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ورحب المهندس طارق الملا برغبة المجموعة العالمية في العمل في مصر والمنطقة، من خلال تأسيس شركة تابعة متخصصة في عمليات الاستكشاف والإنتاج في منطقة البحر المتوسط. وأشار إلى أن دخول شركات بترول جديدة للعمل في قطاع البترول المصري يعكس جاذبية الفرص الاستثمارية المتاحة في مجال البترول والغاز في مصر.

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