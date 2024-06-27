عاجل| بسبب العروض السعودية.. أحمدعبد القادر يثير أزمة جديدة في الأهلي

طلب أحمد عبدالقادر، لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي، مساواته ماليا مع زملائه وخصوصا إمام عاشور، من أجل حسم ملف تجديد عقده مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وكشف مصدر بالأهلي، أن اللاعب ووكيله عقدا جلسة مع أمير توفيق، مدير التعاقدات بالأهلي، والذي عرض على اللاعب الحصول على 7 ملايين جنيه في الموسم تزيد مليون في الموسم الثاني، ولكن اللاعب يرغب في الحصول على 15 مليون جنيه.

وأضاف أن مدير التعاقدات طلب من اللاعب ووكيله منحه فرصة عرض الأمر على محمود الخطيب، رئيس النادي، قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن حسم ملف التجديد.

وأشار المصدر إلى أن أحمد يحيى، وكيل اللاعب، أخبر مدير التعاقدات بالأهلي بأن أحمد عبدالقادر مطلوب في أكثر من نادي سعودي، وقد يغادر إلى الدوري السعودي حال رفض الأهلي طلباته المادية لتجديد التعاقد.

وأوضح المصدر، أن جلسة لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح والسويسري مارسيل كولر، المدير الفني، ستحسم بشكل كبير موقف ملف التجديدات والراحلين عن الفريق في الميركاتو الصيفي المقبل.

مران الأهلي| الفريق يواصل تدريباته استعدادًا لمباراة فاركو

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي واصل مرانه مساء أمس الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك استعدادًا لاستئناف مباريات الدوري الممتاز.

وحرص مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، على عقد محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق المران.

وخاض مجموعة من اللاعبين تدريبات بدنية واستشفائية في الجيم على هامش المران الجماعي، وذلك لمشاركتهم في تراي ماتش مطول أمس الثلاثاء.

وقاد أندرياس إندويا، مخطط الأحمال، بقية اللاعبين في مران بدني استمر لمدة ٤٠ دقيقة من بداية المران.

واختتم مارسيل كولر فقرات المران بتقسيمة قوية شارك فيها اللاعبون.

ويستعد الفريق الأول بالنادي الأهلي لمواجهة فريق فاركو في السابعة من مساء غدًاَ الجمعة على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الممتاز.