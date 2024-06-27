الخميس 27 يونيو 2024
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محمد الباز

وزيرة التضامن ووكيل السكرتير العام للأمم المتحدة فى جولة تفقدية بمركز علاج الإدمان بإمبابة

الدكتورة نيفين القباج
الدكتورة نيفين القباج من الحدث

اصطحبت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، الدكتورة غادة والى وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة بفيينا، برفقة الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، في جولة تفقدية لمركز إمبابة لعلاج الإدمان باعتباره مركزًا نموذجيًا يضاهي المراكز العالمية ويقدم جميع الخدمات العلاجية مجانًا للمرضى ووفقًا للمعايير الدولية.

وتم إنشاء المركز بالشراكة بين صندوق مكافحة الإدمان والأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة، وذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وخبراء مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، والدكتورة منن عبدالمقصود أمين عام الأمانة العامة للصحة النفسية وبمشاركة 200 متعافٍ من الإدمان.

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ويعد مركز إمبابة أحد أكبر المراكز العلاجية المتخصصة في علاج وتأهيل مرضى الإدمان على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتبلغ مساحته 10 آلاف متر تمثل المساحة الإنشائية 60% من المساحة الكلية ويضم 242 سريرًا و4 عيادات خارجية وقسمًا للرجال وقسمًا للسيدات وقسمًا للمراهقين، وأيضًا قسمًا للتشخيص المزدوج "نفسى وإدمان"، كما تم تجهيز غرف لاستقبال مرضى الإدمان من ذوى الهمم، كما يتضمن المركز صالات ألعاب رياضية وملعب كرة قدم "خماسي" وتنس طاولة وبلياردو وصالات جيم للرجال وأيضًا للسيدات وقاعة موسيقى وقاعة حاسب آلى ومسرحًا ومكتبة ومطعمًا ومغسلة وورش تدريب مهني "للرجال والسيدات" لتعليمهم حرفًا مهنية تحتاجها سوق العمل ضمن برنامج "العلاج بالعمل"، كما أن جميع أعمال الأثاث بالمركز تمت بسواعد المتعافين من الإدمان داخل ورش التدريب بمراكز العزيمة التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان فى مبادرة تعد الأولى من نوعها.

الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن وعلاج الإدمان غادة والي خالد عبد الغفار والى

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