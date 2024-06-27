الخميس 27 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رانيا خفاجة: ثلاث أبعاد رئيسية للصراعات على الموارد في القرن الإفريقي

جانب من الحدث
جانب من الحدث

قالت رانيا حسين خفاجة، أستاذ العلوم السياسية المساعد بكلية الدراسات الأفريقية العليا، خلال فعاليات مؤتمر “صراعات القرن الإفريقي وتداعياتها على الأمن الإقليمي والمصري”، إن الصراع على الموارد ينجم عن عدم التوافق بين مختلف الدول. وأوضحت أن إدارة الموارد، وتكلفة وتقسيم هذه الموارد، ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالصراعات، وهو ما تؤكده الممارسة والمشاهدة قبل أن تثبته الدراسات والأبحاث.

التقاليد والصراع كظاهرة

وأضافت خفاجة أن التقاليد يمكن أن تؤدي إلى الصراع نتيجة ندرة الموارد. وأوضحت أن النظريات التقليدية تتحدث بشكل أساسي عن توزيع المنافع والعوائد الخاصة بالموارد، وعندما لا يكون هناك توافق بين الأطراف على كيفية الحصول على هذه الموارد، ينشأ الصراع. وذكرت أن ندرة الموارد واختلاف كيفية الوصول إليها وأين تقع في القرن الإفريقي تساهم في زيادة حدة هذه الصراعات. 

أكدت خفاجة أن هناك ثلاث اتجاهات رئيسية في إطار الصراعات في القرن الإفريقي. أولاً، تتطلب استغلال الموارد أدوارًا مختلفة، مما يؤدي إلى صراعات على مستوى المجتمعات المحلية، وهو ما يعد الأكثر خطورة ويتقاطع مع عمق التحليلات التي تمت في هذا المجال.

وأوضحت أن هناك ثلاثة أبعاد رئيسية للنزاع على الموارد الطبيعية، وخاصة مصادر المياه والمراعي، في ظل الأنشطة الاقتصادية في القرن الإفريقي. ندرة الموارد تترجم مباشرة إلى صراعات بين الرعاة والمزارعين.

أكدت رانيا خفاجة أن هناك نزاعات على الأراضي، وهي مسألة في غاية الأهمية. غالبًا ما يتم تكثيف هذه النزاعات واستغلالها، مما يؤدي إلى قضايا الاستيلاء على الأراضي في القرن الإفريقي، سواء من قبل أطراف خارجية أو محلية، مما يؤثر بشكل كبير على الوضع المحلي. وأشارت إلى أن هذا الاستيلاء يمكن أن يؤدي إلى مشروعات لها انعكاسات على الهجرة من الأرياف إلى المدن وتأثيرها على المجتمعات المحلية.

E28860AC-D49A-475B-845B-90F325C81FD2
E28860AC-D49A-475B-845B-90F325C81FD2
56FE1830-8651-4E67-AFAA-8863D6FF26BA
56FE1830-8651-4E67-AFAA-8863D6FF26BA
11AC2B90-8FD1-485B-9C22-479E7BB28DC2
11AC2B90-8FD1-485B-9C22-479E7BB28DC2
39CB6D10-B8D4-447D-AFE5-A1BA2B065C9A
39CB6D10-B8D4-447D-AFE5-A1BA2B065C9A
4BBC1317-BBD4-424A-8E3E-72FCD6449C82
4BBC1317-BBD4-424A-8E3E-72FCD6449C82
A1B43E14-5AEC-45DD-97AC-2463EF176A22
A1B43E14-5AEC-45DD-97AC-2463EF176A22
80171E2C-A0D9-4F5A-84C0-29BCECADAA0A
80171E2C-A0D9-4F5A-84C0-29BCECADAA0A
AAC143AD-8EAF-4552-94BF-25544C53753B
AAC143AD-8EAF-4552-94BF-25544C53753B
F49198CE-6DC9-4FDB-863E-AED5F9760682
F49198CE-6DC9-4FDB-863E-AED5F9760682
821689E1-DF04-4C97-9D22-BD3B52E58B16
821689E1-DF04-4C97-9D22-BD3B52E58B16
5D5E3624-84C2-4776-AE60-9B172A149285
5D5E3624-84C2-4776-AE60-9B172A149285
الصراع الافريقي أفريقيا فعاليات المؤتمر المركز المصري للدراسات

الأكثر قراءة

"الأرصاد" تعلن موعد انكسار الموجة الحارة

تحرك برلمانى عاجل بشأن وقف الإفراج عن سيارات ذوى الهمم

الاحتجاج حتى رحيل نتنياهو.. الإسرائيليون يبدأون يوم المسيرات فى جميع أنحاء إسرائيل

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الخميس 27-6-2024

أكلات تقوي الذاكرة.. نصائح هامة لطلاب الثانوية العامة

التحقيق مع مسئولى مدارس سودانية فى الجيزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

الجرح السودانى

حسين دعسة

الحرب على جنوب لبنان.. تقديرات التصعيد وشحنات الاسلحة

ماجد حبته

حوارنا الاستراتيجى مع اليمن

منى رجب

توجيهات رئاسية لحل أزمة الكهرباء فى أقرب وقت

محمد رفعت

فى أزمة الكهرباء.. هل الدولة حاضرة؟

طارق عتمان

WATCH IT.. أول منصة VOD مصرية

حسن الهتهوتي

"واتش إت".. أن تصنع وعيًا

أشرف إسماعيل

قدم هدية للأهلى.. الزمالك ينسف مبدأ "تكافؤ الفرص" بانسحابه من القمة

صور

ألبوم صور.. الكلمة الافتتاحية للدكتور خالد عكاشة مؤتمر تفكيك خريطة الصراعات المركبة في القرن الإفريقي

احتفالية 30 يونيو بقطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات

خروج طلاب الثانوية العامة من اللجان بعد أداء امتحان اللغة الثانية

محطة تل أبيب

المزيد

قتيل ومصابون.. عملية كبرى ضد الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

الاحتجاج حتى رحيل نتنياهو.. الإسرائيليون يبدأون يوم المسيرات فى جميع أنحاء إسرائيل

مخططات نتنياهو السرية للبقاء فى منصبه.. التمسك بالمتطرفين وخلق أعداء جدد