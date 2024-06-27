الخميس 27 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سعر الأرز الشعير الآن 2024 وأسعار السلع التموينية لشهر يوليو

الأرز
الأرز

تزايد عمليات البحث عبر محرك "جوجل" عن سعر الأرز الشعير من قبل العديد من المواطنين، حيث يهتم الكثيرون من المواطنين بمعرفة أسعار السلع الأساسية في مصر، بعد ارتفاع سعر الأرز خلال الفترة الماضية، وترصد "الدستور"  خلال هذا التقرير، أسعار الأرز. 

سعر الأرز الشعير الآن 2024 

شهد اليوم  الخميس 27 يونيو 2024 استقرار في سعر الأرز الشعير العريض الحبة أو رفيع الحبة، حيث جاءت أسعار الأرز الشعير اليوم على النحو التالي:

- سجل سعر الأرز الشعير من النوع رفيع الحبة بقيمة حوالي 14.300 ألف جنيه للطن الواحد.

- بلغ سعر الأرز الشعير اليوم من النوع عريض الحبة بقيمة حوالي 15300 جنيه للطن الواحد.

- سجل سعر كيلو الأرزالابيض البلدي في الاسواق 24.000

سعر الذرة في مصر 27 يونيو 2024

-سجل سعر الذرة الصفراء البرازيلي نحو 11800 جنية للطن. 

-سجل سعر الذرة الارجنتيني 11800جنية للطن. 

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الزراعة: الانتهاء من زراعة 1،1 مليون فدان بمحصول الأرز أول يوليو

سعر العدس في مصر 27يونيو 2024 

-سجل سعر العدس الأصفر حسب الجودة ما بين 42 جنيهًا و90 جنيها.

-سجل سعر العدس المعبأ ما بين 44 جنيها و110 جنيهات.

-سجل سعر العدس بجبة ما بين 41 جنيها إلى 90 جنيها.

-سجل سعر الفول المعبأ من 34 جنيهًا إلى 95 جنيهًا.

-سجل سعر الفول السائب ما بين 30 و60 جنيهًا.

-سجل ارتفع  سعر الفول المعبأ من 34 جنيهًا إلى 95 جنيهًا.

أسعار السلع التموينية الأساسية لشهر يوليو 2024

- سكر معبأ 1 كجم بسعر 12.60 جنيه

- زيت خليط 800 مللي بسعر 30 جنيهًا.

- علبة مرقة دجاج بسعر 6 جنيهات.

- مكرونة 800 جم بسعر 15.5 جنيه.

- مكرونة 400 جم بسعر 7.75 جنيه.

- مسلى صناعي 800 جم بسعر 36 جنيهًا.

- شاي ناعم 40 جم بسعر 5 جنيهات.

- صلصة 300 جم بسعر 8 جنيهات.

- تونة مفتتة وزن 140 جرامًا بسعر 18 جنيهًا.

 -عدس مجروش 500 جم بسعر 21 جنيهًا.

- مربى أنواع 350 جراما بسعر 16 جنيهًا.

- فول معبأ 500 جم بسعر 9 جنيهات.

- علبة مرقة دجاج بسعر 6 جنيهات.

- دقيق معبأ 1 كجم بسعر 18 جنيهًا.

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