إسلام إبراهيم أحدث المنضمين لأبطال مسلسل "تيتا زوزو"

انضم الفنان اسلام ابراهيم، مؤخرا لمسلسل "تيتا زوزو" مع النجمة إسعاد يونس وبدأ تصوير منذ أيام قليلة، ليكون هو أحدث المنضمين للعمل الفني الذي تلعب بطولته الإعلامية والفنانة إسعاد يونس.

مسلسل “تيتا زوزو” مكون من 30 حلقة، ومن بطولة إسعاد يونس، إسلام إبراهيم، إيناس كامل، محمد كيلاني، حمزة العيلي، نور محمود، ندى موسى، محمود البزاوي، مجدى بدر، وإيمان يوسف، وعدد من الأطفال، والعمل من تأليف محمد عبد العزيز وإخراج شيرين عادل، تدور أحداثه في إطار اجتماعي لايت، ومقرر عرضه فى الأوف سيزون على قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية.

مسلسل روح جدو

من ناحية أخرى، يصور الفنان إسلام إبراهيم دوره في مسلسل “روح جدو” والمسلسل ينتمي لنوعية الأعمال الدرامية القصيرة وهو مكون من 8 حلقات، وتدور أحداثه في إطار من الكوميديا والفانتازيا.

مسلسل "روح جدو" من بطولة كل من رنا رئيس، إسلام إبراهيم، رشدي الشامي، عارفة عبد الرسول، انتصار، سلوى عثمان، إسماعيل فرغلي، حنان يوسف، من إخراج أسامة عرابي وتأليف حسام كمال.

التنوع في تقديم الأعمال الفنية

أكد إسلام، خلال لقائه ببرنامج "مساء دي إم سي" مع الإعلامية إنجي القاضي، المذاع عبر فضائية " دي إم سي"، أن هذا الجيل به الكثير من المبدعين والموهبين، ولهذا إثبات الذات في ظل هذه المواهب الكبيرة أمر يحتاج إلى العمل والتركيز بصورة كبيرة، موضحًا: "التمثيل مش لعبة ومش هزار، كل خطوة في العمل بتكون محتاجة دراسة كبيرة منذ اختيار السيناريو حتى العرض على الجمهور".

وأضاف في حديثه، أنه غير قادر على الخروج من شخصيته في مسلسل "وش وضهر"، وذلك لأنه تعايش مع الشخصية بصورة كبيرة؛ بسبب حرصه على معرفة كافة التفاصيل المتعلقة بهذه الفئة من المجتمع.