الخميس 27 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

التحقيق مع مسئولى مدارس سودانية فى الجيزة

الأجهزة الأمنية
الأجهزة الأمنية

ألقت الأجهزة الأمنية بـالجيزة بإشراف اللواء هشام أبوالنصر مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، صباح اليوم الخميس، القبض على مسئولي عدد من المدارس السودانية "خاصة ولغات" شهيرة واصطحابهم لقسم شرطة أبوالنمرس للتحقيق معهم حول اتهامهم بإدارة منشآت تعليمية بدون ترخيص.

التحقيق مع مسئولي مدارس سودانية في الجيزة 

جاء ذلك فور أن وردت معلومات وتحريات أكدتها مباحث شرطة المرافق بقيام عدد من السودانيين بإدارة مدارس بدون ترخيص من الأبنية التعليمية، فتم على الفور تشكيل فريق بحث أكد صحة المعلومة، وفي غضون ساعات تم توجيه حملة مكبرة اشترك فيها رجال الجهات التنفيذية بالمحافظة، وتم إغلاق هذه المدارس وتشميعها وتحرير محاضر بالواقعة وإحالتها للنيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.

امن القاهرة النيابة العامة حبس تحريات الاجهزة الامنية مدارس سودانية الجيزة

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