الخميس 27 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

القاهرة الإخبارية: انهيار جزء من مدارس الإيواء فى خان يونس بقصف طيران الاحتلال

خان يونس
خان يونس

أكد مراسل فضائية القاهرة الإخبارية من خان يونس، يوسف أبوكويك، أنه في منتصف الليل قصف الطيران الحربي الإسرائيلي المناطق الشمالية لقطاع غزة، ما أدى لانهيار جزء من مدارس الإيواء في خان يونس، وأسفر عن إصابة 4 مواطنين، بينما لم يكن بمقدور سيارات الدفاع المدني وطواقم الإسعاف التحرك بحرية في تلك المنطقة.

وتابع أن هناك حصيلة غير نهائية حتى الآن مع استمرار المجازر الإسرائيلية والاستهداف الممنهج لمنازل المدنيين، خاصة في محافظة غزة وشمالها، وقبل قليل أغار الطيران الحربي الإسرائيلي على 5 منازل في حي الصيرة عرف، من بينها منازل عائلة نصار والدهشان وبعض العوائل الأخرى من منطقة السبرة.

وأشار إلى أنه بحسب المصادر الطبية الفلسطينية، فإن شهيدين تم انتشال جثمانيهما من المنطقة، بينما ما زال هناك عدد آخر تحت الأنقاض، بالإضافة إلى أن تلك الغارة تزامنت مع استهداف لعائلة حسنين في حي الشجاعية شرق مدينة غزة وقد توجهت طوافم الدفاع المدني، سبقها أيضًا غارة أخرى في ذات الحي لمنزل عائلة الجندي، ما أسفر عن استشهاد 3 مواطنين حسب المصادر الطبية الفلسطينية.

وأضاف، أن الطيران الحربي أغار على منزل في منطقة بلدة بيت لاهيا يعود لعائلة وأدى إلى استشهاد مواطن وإصابة آخرين، وقبلها كانت أيضًا غارات استهدفت منقطة جباليا البلد في مجملها، أسفرت عن استشهاد 11 مواطنًا حسب مصادر محلية فلسطينية، فيما أصيب آخرون نقلوا جميعًا إلى المشفى الإندونيسي في شمال قطاع غزة.

خان يونس مدارس الإيواء في خان يونس الطيران الحربى الإسرائيلى

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