الخميس 27 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مشروبات الموجة الحارة.. عصائر تنعش الجسم فى الصيف

مشروبات الصيف
مشروبات الصيف

تشهد البلاد موجة شديدة الحر على مدار الأيام الجارية تزامنًا مع بداية  فصل الصيف رسميًا، وهو ما يجعل كثيرًا من المواطنين يبحثون عن مشروبات وعصائر تحد من حر الصيف، وفي ظل ارتفاع درجات الحرارة يحتاج جسم الإنسان تعويض ما يفقده من سوائل  دائمًا نتيجة تعرضه لدرجات الحرارة  المرتفعة.

ويعرض "الدستور" في التقرير التالي مجموعة من العصائر والمشروبات لتخفيف حر الصيف.

عصير القصب

يأتي في المرتبة الأولى عصير القصب والذي يعتبر المشروب الأول والمفضل لدى كثير من المواطنين خلال فصل الصيف، حيث إن عصير القصب من أكثر المشروبات الصيفية التى تساعد على ترطيب الجسم، وتعتبر إلى حد ما في متناول يد  الكثير، كما أنه يحتوى على العديد من العناصر الغذائية التى يحتاجها الجسم.

عصير البطيخ

يتميز عصير البطيخ بأنه من أكثر المرطبات في فصل الصيف سواء تم تناوله كفاكهة أو عصير، كونه يحتوي على الألياف والمياه، أيضًا يحتوي على الماغنسيوم والكالسيوم والبوتاسيوم.

عصير الليمون بالنعناع

يعتبر عصير الليمون بالنعناع من المشروبات المفضلة أيضًا في فصل الصيف، والذي يعطي انتعاشًا وطاقة وترطيبًا للجسم في ظل ارتفاع درجات الحرارة على مدار الأيام الجارية، فهو يحتوي على مادة الهيسبيريدين التي يمكن أن تُخفض مستويات السكر في الدم، ما يساعد على بقاء الشخص في حالة انتعاش وبصحة جيدة.

عصير الرمان

يحتوي عصير الرمان على مجموعة من مضادات الأكسدة، التي تساعد على حماية الخلايا من أضرار الجذور الحرة، ويمكن أن تساعد بعض المركبات الموجودة في عصير الرمان في منع تكوين حصوات الكلى.

عصير التوت

أيضًا عصير التوت يحتوي على مضادات أكسدة وهو ما يساعد في القضاء على تأثيرات الطقس الحار ويحمي من الإجهاد التأكسدي الناتج عن الحرارة.

ماء جوز الهند

يحتوي ماء جوز الهند على عناصر غذائية هامة تعود بفوائد على الجسم، حيث يساعد في التخلص من الأملاح الزائدة كما يمنع ظهور حب الشباب؛ لاحتوائه على خصائص مضادة للميكروبات.

عصير البرتقال

يعتبر عصير البرتقال أيضًا من المشروبات المميزة في فصل الصيف، فهو يمد الجسم بالراحة والانتعاش، وهو عامل مهم للحفاظ على البشرة والجسم من التعرض للأكسدة.

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