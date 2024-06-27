الخميس 27 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ المنوفية يتابع العمل فى منظومة التصالح على مخالفات البناء

محافظ المنوفية من
محافظ المنوفية من الحدث

عقد اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، اجتماعًا تنسيقيًا لمناقشة عدد من الملفات الهامة والحيوية التي تمس حياة المواطنين للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لهم؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بحضور محمد موسى نائب المحافظ، واللواء عماد يوسف السكرتير العام، واللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد، وعدد من المعنيين بملف التصالح. 

واستهل المحافظ اجتماعه بالتشديد على استمرار التيسير على المواطنين لاستيفاء كل أوراق ملفات التصالح الخاصة بهم وفقًا لقانون التصالح الجديد، مؤكدًا استمرار العمل خلال أيام العطلات والإجازات الرسمية وإلغاء الراحات لكل العاملين بملف التصالح بجميع المراكز التكنولوجية على مستوى المحافظة؛ لاستقبال طلبات المواطنين الراغبين فى التصالح وإنجاز أعمال ذلك الملف الحيوى كونه أحد الملفات الهامة والحيوية التى تقع على رأس أولويات الدولة.

ووجّه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بتضافر الجهود وتكثيف الأعمال وتبسيط الإجراءات لاستكمال ملفات التصالح، لافتًا إلى ضرورة التواجد على مدار اليوم للاستماع إلى استفسارات المواطنين، وتقديم كل التسهيلات وتذليل العقبات أمامهم لتقنين أوضاعهم.

وناشد محافظ المنوفية جموع المواطنين ممن تقدموا بالتصالح داخل الحيز العمراني أو خارجه بالتوجه إلى الوحدات المحلية كل في نطاقه؛ لاستيفاء كل المستندات الخاصة بهم واستلام النموذج النهائي للتصالح تحقيقًا للصالح العام، مؤكدًا متابعته المستمرة لمنظومة تلقي طلبات التصالح ونسب الإنجاز بكل المراكز التكنولوجية لتذليل العقبات أولًا بأول وتسريع معدلات الأداء.

كما وجّه محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة الميدانية والمستمرة لكل المشروعات التنموية والخدمية التى تتم بنطاقهم، مع تكثيف جهود النظافة ورفع الإشغالات لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

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