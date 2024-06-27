عرض فعاليات الدورة الـ17 من مهرجان المسرح على قناة "الحياة"

تنقل شبكة قناة الحياة فعاليات الدورة الـ 17 من المهرجان القومي للمسرح والتي تحمل اسم سيدة المسرح العربي سميحة أيوب، ومن المقرر إقامتها خلال الفترة من 15 يوليو وحتي 30 يوليو.

وكانت إدارة المهرجان قد كشفت من قبل عن مخرجة حفل الافتتاح الذي من المقرر إقامته علي المسرح الكبير بدار الأوبرا، وهي المخرجة بتول عرفة، كما سيعرض خلال الحفل فيلم ينتجه المهرجان عن سيدة المسرح العربي سميحة أيوب، من تأليف نادر صلاح الدين، وإخراج أشرف فايق.

ويكرم مهرجان المسرح المصري برئاسة الفنان محمد رياض، خلال حفل افتتاح دورته السابعة عشرة الفنان أحمد بدير، وذلك تقديرًا لمسيرته المسرحية بشكل خاص، والفنية بشكل عام.

مهرجان المسرح المصري

مهرجان المسرح المصري يقام برعاية ودعم من وزارة الثقافة ، والدورة المقبلة من عمر المهرجان ستحمل اسم الفنانة " سميحة أيوب "، وتتكون اللجنة للمهرجان من الفنان محمد رياض ( رئيسا ) والفنان ياسر صادق ( مديرا للمهرجان ) وأعضاء اللجنة هم: الناقدتان علا الشافعي و عبلة الرويني، الكاتب مدحت العدل ، الكاتب وليد يوسف، الفنان نضال الشافعي ، المخرج اسلام امام ، بالإضافة لعضوية 6 أعضاء آخرين بمناصبهم، وهم المخرج الكبير خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي والدكتور وليد قانوش رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، والدكتور أحمد بهي الدين رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب وعمرو البسيوني رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة والفنان القدير إيهاب فهمي رئيس الإدارة المركزية للمركز القومي للمسرح، ومنسق عام المهرجان ماجدة عبد العليم، وينطلق المهرجان خلال الفترة من يوم 15 يوليو المقبل، الذي سيشهد حفل الافتتاح، وتستمر الفعاليات حتى يوم 30 يوليو 2024 الذي سيشهد حفل الختام.