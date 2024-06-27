الخميس 27 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عرض فعاليات الدورة الـ17 من مهرجان المسرح على قناة "الحياة"

شبكة قناة الحياة
شبكة قناة الحياة

تنقل شبكة قناة الحياة فعاليات الدورة الـ 17 من المهرجان القومي للمسرح والتي تحمل اسم سيدة المسرح العربي سميحة أيوب، ومن المقرر إقامتها خلال الفترة من 15 يوليو وحتي 30 يوليو.

وكانت إدارة المهرجان قد كشفت من قبل عن مخرجة حفل الافتتاح الذي من المقرر إقامته علي المسرح الكبير بدار الأوبرا، وهي المخرجة بتول عرفة، كما سيعرض خلال الحفل فيلم ينتجه المهرجان عن سيدة المسرح العربي سميحة أيوب، من تأليف نادر صلاح الدين، وإخراج أشرف فايق.

ويكرم مهرجان المسرح المصري برئاسة الفنان محمد رياض، خلال حفل افتتاح دورته السابعة عشرة الفنان أحمد بدير، وذلك تقديرًا لمسيرته المسرحية بشكل خاص، والفنية بشكل عام.

مهرجان المسرح المصري يعيد فتح باب المشاركة في مسابقة التأليف

مهرجان المسرح المصري يُكرم سيدة المسرح سميحة أيوب

مهرجان المسرح المصري

مهرجان المسرح المصري يقام برعاية ودعم من  وزارة الثقافة ، والدورة المقبلة من عمر المهرجان ستحمل اسم الفنانة " سميحة أيوب "، وتتكون اللجنة للمهرجان من الفنان محمد رياض ( رئيسا ) والفنان ياسر صادق ( مديرا للمهرجان ) وأعضاء اللجنة هم: الناقدتان علا الشافعي و عبلة الرويني، الكاتب مدحت العدل ، الكاتب وليد يوسف، الفنان نضال الشافعي ، المخرج اسلام امام ، بالإضافة لعضوية 6 أعضاء آخرين بمناصبهم، وهم المخرج الكبير خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي والدكتور وليد قانوش رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، والدكتور أحمد بهي الدين رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب وعمرو البسيوني رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة والفنان القدير إيهاب فهمي رئيس الإدارة المركزية للمركز القومي للمسرح، ومنسق عام المهرجان ماجدة عبد العليم، وينطلق المهرجان  خلال الفترة من يوم 15 يوليو المقبل، الذي سيشهد حفل الافتتاح، وتستمر الفعاليات حتى يوم 30 يوليو 2024 الذي سيشهد حفل الختام. 

مهرجان المسرح المصري شبكة قناة الحياة فعاليات الدورة الـ 17 من المهرجان القومي للمسرح المهرجان القومي للمسرح قناة الحياة الناقل الرسمي للدورة الـ 17 من مهرجان المسرح المصري

مواد متعلقة

عاجل.. دياب: شرف لى أن «أعكنن» على إسرائيل بـ«مليحة» والمسلسل كشف حقيقتهم

دياب عن أغاني المهرجانات: "مش مع الكلام اللي بيحرض على العنف"

محمود العسيلى يعترف بموهبة عصام صاصا وحسن شاكوش فى "ع المسرح" (فيديو)

محمود العسيلي: أغاني المهرجانات تعكس الذوق العام وتحتاج للابتكار (فيديو)

مروان موسى يدعو لإعادة النظر فى أغانى المهرجانات: "صنعوا الفن من العدم"

هل تحفز أغاني الراب على العنف؟.. مروان موسى يجيب في "ع المسرح"

سيدة المسرح العربى: ابحثوا في داخلكم عن الجوهر المفقود للإنسان

الخشت يشارك فى مؤتمر "بناء الجسور بين المذاهب الإسلامية" بمشاركة عدد من كبار الشخصيات الإسلامية

الأكثر قراءة

"الأرصاد" تعلن موعد انكسار الموجة الحارة

تحرك برلمانى عاجل بشأن وقف الإفراج عن سيارات ذوى الهمم

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الخميس 27-6-2024

التحقيق مع مسئولى مدارس سودانية فى الجيزة

تحديثات فورية.. سعر الدولار اليوم الخميس في مصر مقابل الجنيه المصري بالبنوك

حركة تكليفات واسعة فى وزارة البترول.. تعيينات جديدة لرؤساء الإدارات ونواب الهيئة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

الجرح السودانى

حسين دعسة

الحرب على جنوب لبنان.. تقديرات التصعيد وشحنات الاسلحة

ماجد حبته

حوارنا الاستراتيجى مع اليمن

منى رجب

توجيهات رئاسية لحل أزمة الكهرباء فى أقرب وقت

محمد رفعت

فى أزمة الكهرباء.. هل الدولة حاضرة؟

طارق عتمان

WATCH IT.. أول منصة VOD مصرية

حسن الهتهوتي

"واتش إت".. أن تصنع وعيًا

أشرف إسماعيل

قدم هدية للأهلى.. الزمالك ينسف مبدأ "تكافؤ الفرص" بانسحابه من القمة

صور

ألبوم صور.. الكلمة الافتتاحية للدكتور خالد عكاشة مؤتمر تفكيك خريطة الصراعات المركبة في القرن الإفريقي

احتفالية 30 يونيو بقطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات

خروج طلاب الثانوية العامة من اللجان بعد أداء امتحان اللغة الثانية

محطة تل أبيب

المزيد

قتيل ومصابون.. عملية كبرى ضد الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

الاحتجاج حتى رحيل نتنياهو.. الإسرائيليون يبدأون يوم المسيرات فى جميع أنحاء إسرائيل

مخططات نتنياهو السرية للبقاء فى منصبه.. التمسك بالمتطرفين وخلق أعداء جدد