الخميس 27 يونيو 2024
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كاتب صحفي: الدولة نفذت عددا من المبادرات والبرامج مع تقديم حوافز للمستثمرين

الكاتب الصحفي أحمد
الكاتب الصحفي أحمد يعقوب

قال الكاتب الصحفي أحمد يعقوب، إن الدولة المصرية على مدار 10 سنوات دعمت قطاع الصناعة وكان هناك توفير لكل التمويلات اللازمة لهذا القطاع الحيوي في إطار استهداف الدولة المصرية معدل نمو سنوي للاقتصاد المصري 7% تدريجيًا خلال السنوات المقبلة.

وأضاف يعقوب، اليوم الخميس، خلال مداخلة هاتفية لنشرة dmc، المُذاعة عبر قناة "dmc"، أن قطاع الصناعة كان به مبادرات هامة من بينها مبادرة لتخصيص 200 مليار جنيه لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لأن هذا القطاع من القطاعات ذات الأولوية بالنسبة لتوفير فرص العمل، بالإضافة إلى الاهتمام بالمشروعات الحرفية وغيرها من المشروعات التي تصل تدريجيا إلى مشروعات كبرى في قطاع الصناعة.

وأكد، أن القطاعات في الدولة المصرية والتي كانت ذات الأولوية خلال الفترة السابقة هي قطاعات الزراعة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وقطاع السياحة، حيث كان لقطاعات الزراعة والصناعة والسياحة أولوية خلال المرحلة الحالية بتوفير تمويلات وتسهيلات في التمويل بقيمة 120 مليار جنيه خلال الفترة الحالية.

وأوضح، أنه خلال العام المالي الحالي 2023-2024، هناك  50 مليار جنيه مخصصة لقطاع الصناعة في إطار التسهيلات الدعمة لقطاع الصناعة خلال العام المالي، مشيرًا إلى أنه على مدار العشر سنوات الماضية كان هناك مبادرات مهمة أطلقتها الدولة المصرية وهي مبادرة دعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات وتعزيز الصادرات ودور القطاع الخاص الوطني في الصناعات الكبرى والمتوسطة والمشروعات المتنهية الصغر.

وتابع: كان هناك حوافز وهي عبارة عن أراضي بحق الانتفاع وإعفاء من الضرائب لمدة 5 عام بالإضافة إلى أن كل المبادرات أو الإجراءات الدعمة لتوطين الصناعة تستهدف في الأساس، توفير فرص عمل للشباب، توطين الصناعات الحديثة تقليل الفجوة الاستيرادية ما بين القطاع أو ما بين الاستيراد والتصدير".

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