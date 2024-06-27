وزير الصحة: مركز إمبابة لعلاج الإدمان نموذج لتقديم الخدمات مجانًا

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، إن المخدرات ليست مشكلة أمنية فقط وإنما أيضا تحتاج الى العلاج والتوعية لما لها من آثار اجتماعية ونفسية على المجتمع وقد تدمر أمة بأكملها.

وأضاف عبد الغفار، خلال جولة بمركز إمبابة لعلاج الإدمان بحضور نيفين القباج، وزيرة التضامن، وللدكتورة غادة والي، وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة بفيينا، واصطحبتها في جولة تفقدية لمركز إمبابة لعلاج الإدمان.

وأكد أن مركز إمبابة لعلاج الإدمان تم إنشاؤه بالتعاون مع وزارة التضامن وهو وجهة مشرفة للدولة المصرية بشكل عام، موضحا أن هناك العديد من الدول تريد الاطلاع على تجربة مصر فى علاج الإدمان، ونفتخر بالمركز سواء بإنشاء العيادات الخارجية التى تم افتتاحها سبتمبر ٢٠٢٢ أو بعدها باستكمال الخدمات فى ٢٠٢٣.

مركز إمبابة

وتمنى عبدالغفار أن يتكرر إنشاء مراكز مشابهة لمركز إمبابة في أكثر من مكان لتقديم الخدمة الطبية المميزة فى هذا المجال.

وكانت قد استقبلت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، الدكتورة غادة والي، وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة بفيينا، واصطحبتها في جولة تفقدية بمركز إمبابة لعلاج الإدمان باعتباره مركزا نموذجيا يضاهي المراكز العالمية ويقدم جميع الخدمات العلاجية مجانا للمرضى ووفقا للمعايير الدولية.