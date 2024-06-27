الخميس 27 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط 600 لتر زيت طعام مجهولة المصدر بمدينة دسوق

زيت الطعام
زيت الطعام

أعلن اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، ضبط 600 لتر زيت طعام مجهولة المصدر وبدون فواتير بمصنع تعبئة بمدينة دسوق، وذلك خلال حملة مكبرة شملت الأسواق والمخازن والمحال التجارية، تحت إشراف جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق، بالتعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية، والجهات المعنية.

txt

لمنع الغش التجاري.. حملات تموينية مكثفة على مراكز كفر الشيخ

التحفظ على كميات الزيت المضبوطة

أسفرت الحملة عن ضبط 600 لتر زيت طعام مجهولة المصدر وبدون فواتير بمصنع تعبئة بمدينة دسوق، تم التحفظ علي الكمية المضبوطة وأخذ العينات اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، والعرض على النيابة العامة للتحقيقات.

استمرار الحملات التفتيشية على الأسواق والمحال التجارية

وقد كلف اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، باستمرار الحملات التفتيشية على الأسواق والمطاعم والمحال التجارية، للتأكد من جودة المواد الغذائية المعروضة للبيع، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

فيما شدد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، على ضرورة توفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعارها المخفضة، خاصةً السلع الاستراتيجية من بينها السكر والأرز والزيت والدقيق، وذلك من خلال الحملات اليومية للرقابة على الأسواق والمنشآت التجارية، مشيرًا إلى أهمية توعية المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أى مخالفات تموينية من خلال الخط الساخن «114».

وفي وقت سابق، أكد  اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، أنه قد تابع جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلطيم، برئاسة اللواء عمرو الفداوى، فى الحملات التموينية للرقابة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز، بالتعاون مع إدارة التموين وإدارة الصحة وإدارة الطب البيطري.

وأسفرت الحملة عن تحرير 15 محضرًا تموينيًا تضمنت “10 محاضر عدم إعلان، ومحضرين شهادة صحية، و3 محاضر نظافة”، تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، والعرض على النيابة العامة للتحقيقات واتخاذ كل القرارات اللازمة.

زيت طعام مدينة دسوق تموين كفر الشيخ محافظة كفر الشيخ أسواق كفر الشيخ

مواد متعلقة

لمنع الغش التجاري.. حملات تموينية مكثفة على مراكز كفر الشيخ

جامعة كفر الشيخ تحقق مراكز متقدمة في تصنيف "U.S.News" الأمريكي

1155 جهاز تعويضي وسماعة طبية مجانا لغير القادرين بكفر الشيخ

"أوقاف كفرالشيخ" تنفى فتح أبواب المساجد لطلاب الثانوية العامة

بحد أدنى 265 درجة.. محافظ كفرالشيخ يعتمد تنسيق القبول بمدارس التمريض

إزالة 187 إعلانًا مخالفًا بـ5 مراكز ومدن في كفر الشيخ

تعليم كفر الشيخ يكشف حقيقة تضارب تنسيق الثانوية العامة

محافظ كفرالشيخ يعتمد تنسيق الثانوية العامة الدراسي 2024/ 2025.. بحد أدنى 254 درجة

الأكثر قراءة

"الأرصاد" تعلن موعد انكسار الموجة الحارة

تحرك برلمانى عاجل بشأن وقف الإفراج عن سيارات ذوى الهمم

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الخميس 27-6-2024

التحقيق مع مسئولى مدارس سودانية فى الجيزة

تحديثات فورية.. سعر الدولار اليوم الخميس في مصر مقابل الجنيه المصري بالبنوك

حركة تكليفات واسعة فى وزارة البترول.. تعيينات جديدة لرؤساء الإدارات ونواب الهيئة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

الجرح السودانى

حسين دعسة

الحرب على جنوب لبنان.. تقديرات التصعيد وشحنات الاسلحة

ماجد حبته

حوارنا الاستراتيجى مع اليمن

منى رجب

توجيهات رئاسية لحل أزمة الكهرباء فى أقرب وقت

محمد رفعت

فى أزمة الكهرباء.. هل الدولة حاضرة؟

طارق عتمان

WATCH IT.. أول منصة VOD مصرية

حسن الهتهوتي

"واتش إت".. أن تصنع وعيًا

أشرف إسماعيل

قدم هدية للأهلى.. الزمالك ينسف مبدأ "تكافؤ الفرص" بانسحابه من القمة

صور

ألبوم صور.. الكلمة الافتتاحية للدكتور خالد عكاشة مؤتمر تفكيك خريطة الصراعات المركبة في القرن الإفريقي

احتفالية 30 يونيو بقطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات

خروج طلاب الثانوية العامة من اللجان بعد أداء امتحان اللغة الثانية

محطة تل أبيب

المزيد

قتيل ومصابون.. عملية كبرى ضد الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

الاحتجاج حتى رحيل نتنياهو.. الإسرائيليون يبدأون يوم المسيرات فى جميع أنحاء إسرائيل

مخططات نتنياهو السرية للبقاء فى منصبه.. التمسك بالمتطرفين وخلق أعداء جدد