ضبط 600 لتر زيت طعام مجهولة المصدر بمدينة دسوق

أعلن اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، ضبط 600 لتر زيت طعام مجهولة المصدر وبدون فواتير بمصنع تعبئة بمدينة دسوق، وذلك خلال حملة مكبرة شملت الأسواق والمخازن والمحال التجارية، تحت إشراف جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق، بالتعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية، والجهات المعنية.

التحفظ على كميات الزيت المضبوطة

أسفرت الحملة عن ضبط 600 لتر زيت طعام مجهولة المصدر وبدون فواتير بمصنع تعبئة بمدينة دسوق، تم التحفظ علي الكمية المضبوطة وأخذ العينات اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، والعرض على النيابة العامة للتحقيقات.

استمرار الحملات التفتيشية على الأسواق والمحال التجارية

وقد كلف اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، باستمرار الحملات التفتيشية على الأسواق والمطاعم والمحال التجارية، للتأكد من جودة المواد الغذائية المعروضة للبيع، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

فيما شدد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، على ضرورة توفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعارها المخفضة، خاصةً السلع الاستراتيجية من بينها السكر والأرز والزيت والدقيق، وذلك من خلال الحملات اليومية للرقابة على الأسواق والمنشآت التجارية، مشيرًا إلى أهمية توعية المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أى مخالفات تموينية من خلال الخط الساخن «114».

وفي وقت سابق، أكد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، أنه قد تابع جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلطيم، برئاسة اللواء عمرو الفداوى، فى الحملات التموينية للرقابة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز، بالتعاون مع إدارة التموين وإدارة الصحة وإدارة الطب البيطري.

وأسفرت الحملة عن تحرير 15 محضرًا تموينيًا تضمنت “10 محاضر عدم إعلان، ومحضرين شهادة صحية، و3 محاضر نظافة”، تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، والعرض على النيابة العامة للتحقيقات واتخاذ كل القرارات اللازمة.