مساعد وزير الخارجية للشؤون الافريقية: مصر تبنت مبادرة لمعالجة الأزمات والصراعات في إفريقيا

قال الدكتور إيهاب مصطفى عوض، مساعد وزير الخارجية للشؤون الأفريقية، خلال فعاليات مؤتمر “صراعات القرن الإفريقي وتداعياتها على الأمن الإقليمي والمصري”، إنه من الضروري تكاتف جميع مؤسسات الدول الأفريقية لإيجاد مقاربة مشتركة وطنية للتعامل مع التحديات المركبة التي يفرضها الواقع على الأمن القومي المصري ومنطقة الأمن القومي الأفريقي. وأشار إلى أن هناك العديد من العناصر والأمور التي يجب التركيز عليها، بما في ذلك فهم أدوار القوى الخارجية في القرن الأفريقي.

خريطة القوى الخارجية

وأضاف أن هناك عنصرًا جديدًا مهمًا للغاية، وهو ارتباط هذه المنطقة وموانئها بخطط نقل المعادن الحديثة في أفريقيا ومنطقة البحيرات العظمى إلى أقرب الموانئ الآمنة، ثم التصدير إلى آسيا والصين وأوروبا والولايات المتحدة. وأكد أن خريطة القوى الخارجية ليست بعيدة عن الأبعاد الاقتصادية والأمنية.

وأشار إلى أن هناك تداخلًا كبيرًا على المستوى الإقليمي، يشمل تركيا وإيران ودول الخليج وإسرائيل. كما سلط الضوء على تطلعات إثيوبيا للوصول إلى البحر الأحمر وتواجدها العسكري هناك، وأثر الاعتداءات الحوثية على زيادة عسكرة البحر الأحمر والموانئ البحرية. وأوضح أن لهذه التوجهات تداعيات كبيرة على المشاركة الدولية في المنطقة، وستكون لها تأثيرات كبيرة على التدخلات الإقليمية والصراعات في القرن الأفريقي. وبيّن أن هذه الصورة تعكس أدوارًا مختلفة، حيث تتنافس تركيا والصين والإمارات بخبرات لوجستية متقدمة.

واستطرد قائلًا: "هناك في الآونة الأخيرة ومستقبلاً نقاط تهم الأمن القومي المصري. هناك نزاعات متزايدة للهيمنة مرتبطة بالفكر الدولي في القرن الإفريقي تاريخيًا وكلاسيكيًا، حيث تسعى القوى الغربية للبحث عن توازن يؤمن مصالحها في المنطقة. ومنذ التسعينات، قدمت إثيوبيا نفسها كواحدة من الدول ذات السياسات الديمقراطية والعسكرية، بالإضافة إلى كونها سوقًا واعدًا بإمكانيات تنموية هائلة. إلا أن هذا التوجه بدأ ينهار نتيجة هشاشة الدولة الإثيوبية، مما أدى إلى البحث عن وكلاء محليين تتعارض مصالحهم مع هذه السياسات. هذا الوضع يمثل تحديًا حقيقيًا لتفسير الصراع على الأمن القومي."

حلول للأزمات والصراعات في أفريقيا

واختتم موضحا أنه قبل تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي، تقدمت القاهرة بمبادرة لسياسة الاتحاد الأفريقي لمعالجة الأزمات والصراعات في مرحلة ما بعد الانهيار، مع التركيز على الأبعاد السياسية والتنموية والبشرية. وتعتبر الفكرة الأيديولوجية لمعالجة الإرهاب من بين الجهود التي بدأت مصر في تطويرها منذ عام 2006، والتي تبناها الرئيس عبدالفتاح السيسي وقام بتطويرها. وهي سياسات تهدف إلى خدمة مصالح القارة الأفريقية ومعالجة جذور الصراعات.