القاهرة الإخبارية: جيش الاحتلال يقع فى كمين المقاومة الفلسطينية بمخيم جنين

قالت مراسلة فضائية "القاهرة الإخبارية" من رام الله، ولاء السلامين، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يقع في كمين محكم للمقاومة الفلسطينية بمخيم جنين بالضفة الغربية.

وتابعت، أنه كانت هناك مدرعة آلية ما بين قوسين تسمى "النمر"، حيث قامت المقاومة الفلسطينية بتفجيرها بعبوات ناسفة شديدة الانفجار، وبعد ذلك جاءت قوة مساندة لإخلاء هؤلاء الجرحى، ووقعت أيضًا في كمين المقاومة، لافتة إلى أن المقاومة الفلسطينية في جنين تعيد مشاهد الكمائن من قطاع غزة للضفة في مدرعة النمر وقوات الاحتلال.

وأشارت، إلى أن قوات الاحتلال لجأت إلى المروحية لإخلاء الجرحى والمصابين، وربما يعلن عن مقتل أحد الجنود خلال الساعات القادمة بفعل الانفجار.

وأكدت، أن تلك الاقتحامات أسفرت عن تدمير البنية التحتية، حيث تقوم قوات الاحتلال بمصاحبة بعض الجرافات لكي تدمر البنية التحتية في مدينة جنين ومخيمها، بجانب إصابة شاب في البلدة القديمة بشظايا رصاص الاحتلال في الوجه، فيما قامت قوات الاحتلال كالمعتاد بإعاقة تحركات الطواقم الطبية من نقله إلى المستشفى، بالإضافة إلى اعتقال ثلاثة شبان من بلدة كفر دان غرب جنين، وهما الشقيقان ناصر وأحمد علي أبوالندى، وإبراهيم محمد مرعي، عقب اقتحام البلدة ومداهمة منازلهم.