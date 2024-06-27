الخميس 27 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر للطيران تسيّر غدًا 23 رحلة جوية من الأراضى المقدسة

مصر للطيران
مصر للطيران

تواصل مصر للطيران، الناقل الوطني، جسرها الجوى لعودة حجاج بيت الله الحرام إلى أرض الوطن، وتسير غدًا الجمعة الموافق 28 يونيو 23 رحلة جوية؛ بواقع 7 رحلات بخط سير جدة- القاهرة، و2 رحلة بخط سير جدة- كوناكري، و3 رحلات بخط سير جدة- باماكو، و1 رحلة بخط سير الطائف- القاهرة، و10 رحلات بخط سير المدينة - القاهرة، وذلك لنقل حجاج بعثة وزارة الداخلية وبعثة الأوقاف، وتضامن القاهرة والشرقية وبورسعيد والبحيرة ودمياط، وقرعة القاهرة وكفرالشيخ والفيوم وحجاج الترانزيت وحجاج باماكو وكوناكري، وحج أفراد وأجانب وعمل وإقامة.

كما تسيّر مصر للطيران الخميس الموافق 27 يونيو 22 رحلة جوية؛ بواقع 7 رحلات بخط سير جدة - القاهرة، و3 رحلات بخط سير جدة - كوناكري، و1 رحلة بخط سير جدة - باماكو، و1 رحلة بخط سير الطائف - القاهرة، و6 رحلات بخط سير المدينة - القاهرة، و4 رحلات بخط سير المدينة - الأقصر، وذلك لنقل حجاج بعثة وزارة الداخلية وتضامن سوهاج وقنا والأقصر والمؤسسة، وقرعة الوادى الجديد والقاهرة والجيزة وشمال وجنوب سيناء والإسكندرية والفيوم والشرقية وكفرالشيخ، وحجاج الترانزيت وحجاج كوناكرى وباماكو، وحج أفراد وأجانب وعمل وإقامة.

مصر للطيران تسير غدًا 22 رحلة جوية من الأراضى المقدسة

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"مصر للطيران" ضمن أفضل 100 شركة طيران عالميًا.. عليان يوضح

مصر للطيران ضمن أفضل قائمة 100 شركة طيران على مستوى العالم

يشار إلى أنه وفقًا لتصنيف سكاى تراكس العالمى، احتلت مصر للطيران المركز 88 ضمن قائمة أفضل شركات الطيران عالميًا، كما حصلت الشركة على المركز الثاني عالميًا كأكثر شركات الطيران تطورًا، فضلًا عن حصولها على المركز الأول إفريقيًا كأكثر شركات الطيران من حيث التطور وتحسين الخدمات.

ويعكس هذا التقييم مدى التطور الكبير الذى شهدته الشركة فى مجال خدمة العملاء والخدمات المقدمة على متن الطائرة وفى المطارات، ويأتى ذلك نتيجة الاستراتيجية التي تنتهجها الشركة الوطنية وفقًا لخطة طويل المدى والخاصة بتحديث الأسطول الجوى، والتوسع فى شبكة خطوطها الجوية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للركاب بالمطارات وعلى متن الطائرات، فضلًا عن التطوير الذى تشهده منصات الشركة الإلكترونية.

هذا وتستمر مصر للطيران فى تحسين مستوى خدماتها المقدمة للمسافرين على متن رحلاتها الجوية لتقديم تجربة سفر أكثر راحة ورفاهية، ما يعزز من مكانة مصر للطيران على المستويين الإقليمي والعالمي.

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