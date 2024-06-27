سها الجندي: مصر العراب الأمين للقارة الأفريقية بحلول مبتكرة لتحويل الصراعات إلى تنمية

قالت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، سها الجندي، خلال فعاليات مؤتمر “صراعات القرن الإفريقي وتداعياتها على الأمن الإقليمي والمصري”، إن الصراعات بشكل عام أصبحت تزداد تعقيدًا وخطورة، سواء كانت غربية أو شرقية أو عربية أو إقليمية. وأوضحت أن الحل الحقيقي يكمن في عدم ترك الدول التي تعاني من النزاعات تواجه مصيرها بمفردها. وأضافت أن الوضع الحالي يزيد من حدة الخراب والصراعات في البلدان الأفريقية، مما يشكل تهديدًا كبيرًا للأمن الإقليمي.

الدور المصري في حل الصراع الاقليمي

وأضافت الوزيرة أن دور مصر كدولة أفريقية رائدة بمواردها الهامة لا يمكن تجاهله. الجميع يعرف أن مصر، عندما تولت رئاسة الاتحاد الأفريقي، كانت دائمًا العراب الأمين والرئيس المتميز الذي يصل إلى حلول مبتكرة للقارة الأفريقية. القيادة المصرية في الاتحاد الأفريقي تقدم حلولًا قابلة للتنفيذ لصانعي القرار، مما يساعد على بدء أفكار جديدة للحل.

وأكدت الوزيرة على إيمانها التام بأهمية التنمية والسلام، مشيرة إلى أن تدخل مصر يأتي كجزء من الحل، حيث تسعى دائمًا لترتيب البيت الداخلي وتحقيق الأمن والتنمية، سواء في مواجهة الصراعات أو في دعم التنمية الشاملة.