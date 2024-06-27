الخميس 27 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محمد الباز: أزمة تخفيف الأحمال تستدعى الحديث بعقل ومسئولية

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز

قال الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور": "يجب أن يكون لدينا منطق في كلامنا وعقل"، متابعًا: "مش أي كلام يتقالنا نصدقه، لازم أي كلام نعرضه على عقلنا وقناعتنا وعلى مصالحنا".

وأضاف "الباز"، خلال تقديم برنامج "مش حسبة برمة" عبر إذاعة "نغم إف إم": "نعيش في هذه اللحظة أزمة كبيرة، لا فرق بين كبير أو صغير أو غني أو فقير، نحن نواجه أزمة كبيرة تحت عنوان (تخفيف أحمال الكهرباء)".

وتابع: "هذه الأزمة تجعلني أقول لازم نتكلم بالعقل وبمسئولية، عندما نناقش الأزمة لا يجوز إغفال جانب من الجوانب أو نحمّل جانبًا واحدًا المسئولية مثلما يفعل بعض الزملاء ويهاجمون الناس ويعيبون على الناس، ويطالبونهم فقط دون شرح أو توضيح إنهم يستحملوا".

وأردف: "لكي يكون الكلام بمسئولية لا بد أن نقرأ المشهد كله لتحديد الأوزان النسبية للمسئوليات، كل طرف مسئوليته إيه والمفروض يعمل إيه وهل أدى كل طرف ما عليه أم أهمل ولا مشتغلش ولم ينجز".

واختتم: "لازم أكون عارف الحكومة دورها إيه وهل نجحت ولا لأ والناس دورها إيه والإعلام وما يقوله ويكرره هل يتناول الموضوع بشكل صحيح، هل في ناس تانية داخلة في هذا الموضوع من برانا يحاولون تصوير الأمور بأكبر من حجمها ويصورون المشكلة بشكل به مبالغة كبيرة جدًا عما يحدث على الأرض".

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