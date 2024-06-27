وزنها 40 كيلو.. "الدستور" في معايشة حصاد "الجاك فروت" بأسوان (لايف)

تزامنًا مع شهر يونيو من كل عام، يبدأ حصاد فاكهة "الجاك فروت" الاستوائية داخل الحديقة النباتية في أسوان، ويعود الموطن الآساسى لهذه الفاكهة لدول الهند وتايلاند، ولكن نظرًا لتقارب درجة المناخ الحار نجحت ذراعتها فى أسوان

وأجرت "الدستور" معايشة لحصاد أشجار "الجاك فروت" الاستوائية داخل الحديقة النباتية فى أسوان:

مع موعد فتح أبواب الحديقة النباتية فى ساعات الصبح بدأ العمال فى جمع المعدات اللازمة والتوجه نحو الجزء الثاني للحديقة الموجود فيه أشجار "الجاك فروت" ويبلغ عددها 10 أشجار.

وفى خلية عمل مرتبة جدًا، تبدأ بإمساك أحد العمال لعصى خشبية طويلة بالأيدي وهزها الشجرة بطريقة معينة، ويبدأ تساقط الثمار على الأرض، مع وقوف كل واحد من باقي فريق العمال بالحديقة في نقاط مختلفة لجمع محصول الـ"جاك فروت" على الأرض.

وبعد امتلاء الأرض بأعداد من فاكهة "الجاك فروت" الاستوائية مختلفة الأحجام والتي تتراوح بين 6 كيلو حتى 40 كيلو جرام للثمرة الواحدة منها، يبدأ العمال فى تجميعها في مكان واحد أسفل كل شجرة.

بعدها يبدأ العمال جمع ثمار فاكهة "الجاك فروت" الاستوائية فى عربة اليد والمعروفة بأسم "البرويطة" ورصها بطريقة طولية ثم يتوجهوا بها إلى مكان التخزين لتنتهي مهام الحصاد بيوم واحد فقط، ويبدأ عرضها وبيعها للجمهور بنظام الكيلو ويبلغ سعره 40 جنيهًا هذا الموسم.

ويقول الدكتور عمرو محمود، مدير عام الحديقة النباتية فى أسوان، إن الجاك فروت من الفاكهة المميزة داخل الحديقة، وأن وزنها يصل لـ40 كيلو، ولها فوائد عديدة حيث أنها تعد أكبر فواكه المملكة النباتية سواء فى الوزن أو القيمة الغذائية العالية التي تحتوى عليها، موضحًا أن موطنها الاساسي الهند وتايلاند وباكستان والمناطق التي تتشابه فى درجة حرارة الطقس الحاره.

وأضاف لـ"الدستور" أن حصاد "الجاك فروت" الاستوائية يتم خلال يوم واحد فقط، ثم يتم تخزينها لمدة يومين لتكون اكتملت النضج بالكامل، واخيرًا يتم عرضها أمام الجماهير، وأن سعر الكيلو لهذا الموسم 40 جنيهًا، مشيرًا إلى أن مع كل موسم يكون هناك إقبالا كبيرا من الأهالي علي شرؤها.

أوضح أن ثمرة الجاك فروت الجاك فروت تخرج من الساق الرئيسية للنبات أو الفروع الكبيرة نظرًا لوزنها، وأن الثمرة نفسها تحتوى علي مشيمه وسطية مرصوص عليها بزور واللحم الموجود من الداخل فى الثمره هو الذى يأكل أو يتم صناعته عصير، حيث أنه يمد الجسم بكل احتياجاته من العناصر الغذائية ويعالج الانيما والبشرة والمعدة والكبد والضغط، وهناك 40 فائدة لعلاج أمراض أخرى.

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