نهال عنبر لـ"الدستور": ثورة 30 يونيو أنقذت مصر من "غمة" لا يعلم مداها

أيام قليلة تفصلنا عن الحدث الأعظم في تاريخ مصر، الملحمة التي جمعت جميع فئات الشعب المصري للوقوف في وجه الطغيان دون خوف من بطش الجماعة الإرهابية التي كانت تسير بمصر في طريق الظلام، ليأتي الشعب المصري ويقرر أن ينشئ “حركة تمرد” التي أزاحت الجماعة الإرهابية عن سدرة الحكم، ويأتي الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتفويض شعبي لينقذ مصر ويصل بها لبر الأمان.

ثورة 30 يونيو شارك فيها جميع فئات الشعب المصري من بينهم أيضًا الفنانين الذين عانوا في عصر الظلام لجماعة الإخوان من حرية الإبداع، فضلا عن محاولات انتزاع مصر من هويتها الثقافية والحضارية، والمحاولات المستميتة لأخونة مؤسسات الدولة، وكبت حريتهم، فكان هذا الأمر سبب قوي لمشاركتهم وتشجيع الناس في رفض هذا، من خلال استمارة تمرد، وهذا ما أكدته الفنانة نهال عنبر في حديثها مع "الدستور".

وقالت الفنانة نهال عنبر، إنها كانت في الشارع منذ بداية يوم 30 يونيو ومن قبلها، حيث قررت أن تشجع الناس على النزول والوقوف في وجه الطغيان، في محاولة منها استغلال جميع المنصات الخاصة بها لتشجيع الناس لإزاحة هذه الغمة عن مصر".

وأضافت عنبر في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "شعرت بسعادة كبيرة جدًا لتجاوب المصريين وفهمهم المرحلة الصعبة التي كنّا نعيش فيها، فكنّا نعيش في غُمة، مصر كانت تسير لطريق الظلام، أزاحها الله عن مصر والمصريين بفضل وعي الشعب المصري والرئيس عبد الفتاح السيسي، قائد الجيش المصري آنذاك."

وتابعت النجمة نهال عنبر: "وقت نجاح جماعة الإخوان الإرهابية ووصولهم للحكم، قولت مصر رايحة في داهية، ولكنني كنت على ثقة تامة من حماية ربنا لمصر، وكنت أيضًا على ثقة تامة من شعب مصر أنهم لم يتخلوا عن بلدهم ويتركوها لـلجماعة الإرهابية يدمروها كيفما شاءوا لذا قاموا بثورة 30 يونيو".