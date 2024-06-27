الخميس 27 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

طلاب "القسم الأدبي" بالشرقية يختتمون الأسبوع الثالث من امتحانات الثانوية الأزهرية

الامتحانات
الامتحانات

اختتم طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية للقسم الأدبي بالشرقية، اليوم الخميس، امتحانات الأسبوع الثالث بمادة “الأدب والنصوص”.

وتابع الدكتور السيد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، مجمع لجان غرب الزقازيق، للتأكد من انتظام اللجان وسيرها على الوجه الأكمل، مؤكدا أهمية توفير المناخ التربوي الملائم لأداء الامتحانات بهدوء ويسر، مشددا على أهمية التواصل الفوري مع غرف المتابعة ومتابعة ماشي يستجد من أعمال ولم تسجل غرف المتابعة أية شكوى تخص الامتحانات من حيث عدم ملائمتها لزمن الإجابة أوخروجها عن المناهج المقررة.

وفى سياق متصل، أعلنت المنطقة الأزهرية بالشرقية عن انتظام امتحانات الدور الثانى للشهادة الثانوية الأزهرية، وسيرها فى مسارها الطبيعى وذلك بكل المدارس الأزهرية بالمحافظة.

وتابع الدكتور السيد أحمد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية، لجان امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية من إدارة بلبيس التعليمية

وقد أدى طلاب القسم الأدبي الامتحان في مادة (اللغة الأجنبية الأولى) بينما أدى طلاب العلمى الامتحانات في مادتى (التفاضل والتكامل – النحو) وسط حالة من الهدوء التام وعدم وجود شكاوى من أي نوع. 

واستهل رئيس أزهر الشرقية متابعاته الميدانية للجان بلجنة بنين بلبيس، ثم فتيات بلبيس، واختتم المتابعة بلجنة انشاص الرمل الثانوية للتأكد من ضبط اللجان وتوفير سبل الراحة للطلاب، كما اطمأن على الإجراءات الاحترازية كافة، وتأكد بنفسه من عدم وجود أي معوقات تؤثر على سير الامتحانات.

وناقش رئيس المنطقة الأزهرية الطلاب بكل لجنة حول الأسئلة ومدى مطابقتها للمناهج المقررة وزمن الإجابة المخصص لها

وأشار (الجنيدي) إلى أن غرفة العمليات بالمنطقة تتلقى تقارير على مدار اليوم عن سير أعمال الامتحانات بجميع اللجان، مؤكدًا أن منطقة الشرقية الأزهرية لم ولن تدخر جهدًا في توفير المناخ التربوي المناسب المناسب للطلاب لأداء الامتحانات بهدوء ويسر، مع التصدي لظاهرة الغش بكل طرقه وأشكاله.

المناخ التربوي تخص الامتحانات رئيس الإدارة المركزية منطقة الشرقية الأزهرية غرف المتابعة

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