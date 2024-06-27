الخميس 27 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مخططات الولايات المتحدة لوقف حرب الشمال.. تدخل جديد من الجيش اللبنانى

الجيش اللبناني
الجيش اللبناني

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، عن المخططات الأمريكية لدرء حرب الشمال ووقف التصعيد المستمر بين حزب الله وإسرائيل، من خلال عدة محاور تتطلب تدخل الجيش اللبناني.

مقترحات أمريكية جديدة لدرء الحرب بين حزب الله وإسرائيل بمساعدة الجيش اللبناني

وقالت الصحيفة إن بعض المقترحات الأمريكية لنزع فتيل الحرب، تتضمن نقل عدة آلاف من الجنود من القوات المسلحة اللبنانية إلى المناطق الحدودية التي سيخليها حزب الله، والذين سيُطلب منهم الانسحاب مسافة 7 كيلومترات من الحدود، وفقًا لمسئولين حاليين وسابقين. 

وتابعت أنه من الممكن توسيع صلاحيات قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة المنتشرة بالفعل في جنوب لبنان، ومن الجانب الآخر يجب على إسرائيل أن توافق على الحد من تحليق الطائرات الحربية والطائرات بدون طيار فوق لبنان مقابل انسحاب حزب الله.

وأضافت أنه لتكثيف الضغط على حزب الله للموافقة على اتفاق خفض التصعيد، حذر المسئولون الأمريكيون من أن واشنطن لن تكون في وضع يسمح لها بكبح جماح جيش الاحتلال الإسرائيلي إذا تعثرت الجهود الدبلوماسية.

وقال مسئول كبير في الإدارة الأمريكية: "نحن ندعم إسرائيل بالكامل والدفاع عن مصالح أمنها القومي… ضد مجموعات مثل حزب الله".

لكن الجنرال في سلاح الجو سي كيو براون، رئيس هيئة الأركان المشتركة، قال للصحفيين يوم الأحد إن الجيش الأمريكي ربما لن يكون قادرًا على الدفاع عن إسرائيل ضد هجوم كبير لحزب الله بنفس النجاح الذي نجح فيه في حماية البلاد في أبريل، عندما هاجمت إيران إسرائيل بصواريخ باليستية وطائرات بدون طيار.

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وسط ترقب عالمى.. سيناريوهات التصعيد بين حزب الله وإسرائيل

وأضافت الصحيفة أنه بمساعدة الولايات المتحدة ودول أخرى، اعترضت إسرائيل تقريبًا جميع الطائرات بدون طيار والصواريخ الباليستية وصواريخ كروز التي يزيد عددها عن 300 والتي أطلقتها إيران والميليشيات المتحالفة معها.

وحذر براون من أن حزب الله لديه أعداد كبيرة من الصواريخ قصيرة المدى، والتي سيكون من الصعب على الولايات المتحدة اعتراضها، والقيام بذلك قد يؤدي أيضًا إلى رد فعل إيراني ويشعل الشرق الأوسط بالكامل المحتقن بالفعل من إطالة أمد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

اشتعلت التوترات بين حزب الله وإسرائيل بعد اندلاع الحرب الإسرائيلية الوحشية في قطاع غزة، وفشلت كافة الجهود الدبلوماسية الأمريكية في وقف هذا التصعيد حيث اشترطت الجماعة اللبنانية ضرورة وقف حرب غزة أولًا.

حزب الله إسرائيل الامريكية حرب الشمال الجيش اللبنانى

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