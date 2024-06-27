الخميس 27 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

افتتاح معرض المشغولات والمنتجات اليدوية "إسكندراني منتج" بشاطئ البوريفاج

معرض إسكنراني منتج
معرض إسكنراني منتج بشاطئ البوريفاج

افتتح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الخميس، معرض الأسر المنتجة لعرض وبيع المشغولات اليدوية والمنتجات الغذائية المقام بشاطئ البوريفاج، وذلك ضمن مهرجان "إسكندراني منتج" الذي تنظمه الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي، وبالتنسيق مع منسق عام التحالف الوطني للجمعيات والمؤسسات بالإسكندرية.

إقامة معارض تسويقية على شواطئ الإسكندرية

وأكد محافظ الإسكندرية، أن المهرجان يهدف إلى إقامة معارض تسويقية على شواطئ الإسكندرية في موسم الصيف خلال شهور يونيو، ويوليو، وأغسطس، وسبتمبر مخصصة مجانًا للعارضين من المرأة المعيلة، والأسر المنتجة الأكثر احتياجًا، وذوي الهمم لتقديم الدعم لهم.

التمكين الاقتصادي ورفع مستوى المعيشة

وأشار الشريف، إلى أن جميع أجهزة المحافظة تعمل على تشجيع الأسر المنتجة وأصحاب المشروعات البسيطة وذلك من خلال توفير أماكن لعرض منتجاتهم على أكبر عدد ممكن من المواطنين بالمجان، مؤكدًا أن الدولة المصرية تبذل أقصى جهد لدعم وتشجيع الصناعات اليدوية لتحقيق التمكين الاقتصادي ورفع مستوى المعيشة ودفع عجلة الإنتاج في شتى المجالات.

60 عارض لبيع المنتجات بأرخص الاسعار

يذكر أن المعرض يضم 60 عارضًا لعرض العديد من المنتجات بأسعار مناسبة وجودة عالية ما بين مشغولات يدوية، كروشيه، مصنوعات جلدية، أركت، إكسسوارات، مفروشات، وخضراوات مجهزة للطهي، كما يقام المهرجان خلال أيام الخميس والجمعة والسبت الأخيرة من كل شهر ابتداءً من شهر يونيو الجاري، حيث تم اختيار تلك الأيام بسبب أنها تمثل أيام الذروة وأعلى نسب إشغال للشواطئ الأمر الذي يحقق أقصى استفادة للعارضين.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبدالرازق رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، والدكتورة رباب مدني رئيس حي المنتزه ثان، والنائب إيهاب زكريا منسق التحالف الوطني بالإسكندرية وعضو مجلس الشيوخ وممثلي مديرية التضامن الاجتماعي.

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محافظ الإسكندرية المشغولات اليدوية المنتجات الغذائية شاطئ البوريفاج التحالف الوطني

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