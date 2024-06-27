ازداد معدل البحث عبر محرك البحث جوجل خلال الفترة الماضية عن موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2024، حيث أنه من المقرر ستبدأ وزارة التربية والتعليم الفني في إعلان نتيجة الدبلومات الفنية خلال الساعات المقبلة، لجميع التخصصات والشعب الفنية الصناعي والتجاري والزراعي والفندقي.

طريقة الاستعلام على نتيجة الدبلومات الفنية 2024

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه يمكن للطلاب معرفة نتيجة الدبلومات الفنية عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لها، وذلك من خلال اتباع عدة خطوات وجاءت كالتالي:

1- زيارة الموقع الرسمي لبوابة نتائج التعليم الفني مباشرة من خلال الرابط التالي من هنا.

2- يتم تحدسد الفصل الدراسي وكتابة البيانات المطلوبة.

3- ثم يتم رقم الجلوس الطالب.

4- ثم يقوم الطالب بتحديد المحافظة التابع لها واكتب بيانات المدرسة المقيدة بها.

5- ثم الضغط على استعلم.

امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2024

وكانت قد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن جميع امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2024، قد تمت بشكل آمن دون أي مشاكل، وذلك يرجع إلي وضع أسئلة تتناسب مع المستوى المتوسط للطلاب، ونتيجة لذلك، هناك عدد كبير من الطلاب استطاعوا الحصول على درجات جيدة في معظم المواد، ومن المقرر الإعلان عن النتائج النهائية للدبلومات الفنية لجميع الشعب بعد الانتهاء من عملية تصحيح الأوراق والمراجعة، والاعتماد الرسمي من قبل الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، وسيتم تحميل جميع نتائج الدبلومات الفنية عبر رابط الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم ومن خلال رقم الجلوس الخاص بالطالب تستطيع الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية برقم الجلوس بكل سهولة ويسر.

موعد التقديم علي مدارس الدبلومات الفنية للعام الدراسي 2024/2025

ومن المقرر فتح باب تقديم الطلبات للتقديم علي مدارس الدبلومات الفنيه اعتبارا من يوم الإثنين القادم الموافق الأول من شهر يوليو القادم ولمدة شهر كامل لجميع الحاصلين على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى (الإعدادية العامة- الإعدادية المهنية) (دور أول) 2023-2024، مع السماح بتقدم الطلاب إلى المدارس التى يرغبونها دون التقيد بشرط الإدارة التعليمية تيسيرا على ذويهم وتخفيفا للأعباء.