الخميس 27 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بالأسماء.. حركة ترقيات في شركة كهرباء جنوب الدلتا

شركة كهرباء جنوب
شركة كهرباء جنوب الدلتا

أصدر مجلس إدارة شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، برئاسة المهندس حسن البيلي، اليوم الخميس، حركة ترقيات.

وجاءت الحركة كالتالي:
١- المهندس أحمد كمال الغباشي فايد لشغل وظيفة رئيس قطاع المشروعات.

٢- المهندس هاني صديق عبدالعزيز غانم لشغل وظيفه مدير عام السلامه والصحه المهنيةوالحماية المدنية شرق الغربية.

٣- المهندسة شيرين نبيل علي إبراهيم لشغل وظيفه مدير عام الإدارة العامة للعدادات وأجهزة القياس.

٤- المهندس عبدالفتاح محمد عبد الحميد لشغل وظيفه مدير عام الادارة العامة للورش.

٥- المحاسب عبدالمحسن على إبراهيم شعبان لشغل وظيفه مدير عام الإدارة العامة للمصالح الحكومية.

٦- المحاسب محمد محمود محمد الشرقاوي لشغل وظيفه مدير عام الإدارة العامة لكبار المشتركين.

٧- المهندسة وفاء رمزى محمد أحمد لشغل وظيفه مدير عام الإدارة العامة للشئون الفنية بالقليوبية.

تأتي هذه الحركة في إطار العمل المستمر على رفع مستوى الأداء وتجديد الدماء بقطاعات الشركة المختلفة.

الكهرباء جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء حسن البيلى حركة ترقيات توزيع الكهرباء

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