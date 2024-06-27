بالأسماء.. حركة ترقيات في شركة كهرباء جنوب الدلتا
أصدر مجلس إدارة شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، برئاسة المهندس حسن البيلي، اليوم الخميس، حركة ترقيات.
وجاءت الحركة كالتالي:
١- المهندس أحمد كمال الغباشي فايد لشغل وظيفة رئيس قطاع المشروعات.
٢- المهندس هاني صديق عبدالعزيز غانم لشغل وظيفه مدير عام السلامه والصحه المهنيةوالحماية المدنية شرق الغربية.
٣- المهندسة شيرين نبيل علي إبراهيم لشغل وظيفه مدير عام الإدارة العامة للعدادات وأجهزة القياس.
٤- المهندس عبدالفتاح محمد عبد الحميد لشغل وظيفه مدير عام الادارة العامة للورش.
٥- المحاسب عبدالمحسن على إبراهيم شعبان لشغل وظيفه مدير عام الإدارة العامة للمصالح الحكومية.
٦- المحاسب محمد محمود محمد الشرقاوي لشغل وظيفه مدير عام الإدارة العامة لكبار المشتركين.
٧- المهندسة وفاء رمزى محمد أحمد لشغل وظيفه مدير عام الإدارة العامة للشئون الفنية بالقليوبية.
تأتي هذه الحركة في إطار العمل المستمر على رفع مستوى الأداء وتجديد الدماء بقطاعات الشركة المختلفة.