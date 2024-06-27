عرض "مركب بلا صياد" و"آه يا ليل يا قمر" بروض الفرج والسامر

الليلة بمهرجان فرق الأقاليم

يستمر المهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية، في تقديم عروضه المجانية على مسرحي السامر بالعجوزة وقصر ثقافة روض الفرج، وذلك ضمن دورته السادسة والأربعين، والتي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة وتستمر حتى 29 يونيو الحالي.

عروض المهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية

يشهد قصر ثقافة روض الفرج في السابعة مساء اليوم، العرض المسرحي "مركب بلا صياد" لفرقة قومية الفيوم، عن نص الكاتب الإسباني أليخاندرو كاسونا، ترجمة محمد الأمين، وإخراج أحمد السلاموني.

يناقش العرض عددًا من القضايا منها علاقة الإنسان بالموت، والحب وتأثيره على التغيير في النفس الإنسانية، من خلال طرح عدة تساؤلات منها: هل يمكن للإنسان أن يبني سعادته على تعاسة آخرين، وهل يمكن أن يستعيد قوته الغائبة بعد أن فقدها، مقابل التنازل عن قيمه الإنسانية والأخلاقية؟.

في سياق متصل وضمن عروض المهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية، يستقبل مسرح السامر بالعجوزة، في التاسعة مساء اليوم أيضًا، عرض "آه يا ليل يا قمر" لفرقة أسوان القومية، عن رائعة الكاتب الراحل نجيب سرور، إعداد وليد مصطفى، وإخراج إيهاب زكريا.

يقدم العرض في قالب غنائي استعراضي، وتدور أحداثه حول قصة تمزج بين التراث الشعبي والواقع، وترصد الصراع بين حاكم القرية المستبد والشعب الفقير الذي يأبى الطغيان ولا يرضى سوى بالحرية، للتأكيد على فكرة أنه مهما اشتد الظلم لابد له من نهاية.

والمهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية، ويشارك به 26 عرضًا مسرحيًا تقدم بالمجان للجمهور، ويصدر عنه نشرة يومية، وتتكون لجنته التحكيمية من د. ياسر علام، د. جمال ياقوت، د. أيمن الشيوي، د. وليد الشهاوي، مصمم الديكور فادي فوكيه، ومقرر اللجنة ومدير المهرجان المخرج السعيد منسي.

فرقة الأنفوشي تقدم "الحضيض" بالسامر والمسرح كامل العدد

في سياق متصل، شهد مسرح السامر بالعجوزة، أمس الأربعاء، العرض المسرحي "الحضيض" لفرقة قصر ثقافة الأنفوشي، بحضور جماهيري كبير، وذلك ضمن فعاليات المهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية.

العرض عن نص الأديب الروسي مكسيم جوركي، ويناقش عدة قضايا مجتمعية من خلال 10 أشخاص مهمشين، يروي كل منهم قصته، كمحاولة للتحرر من قيود الفقر واستعادة كرامتهم الإنسانية.

"الحضيض" سينوغرافيا وإخراج إبراهيم الفرن، إعداد موسيقى محمد إبراهيم، غناء وأشعار هدير طارق، إضاءة أحمد طارق، وجاسر الفرن، ملابس محمد عبد الوهاب، ديكور دنيا عزيز، وإسلام طه، وطارق الدسوقي، استعراضات محمد صلاح، مخرج مساعد هبة عابد، مساعد إخراج خالد أحمد، وعمر الكني.

أداء تمثيلي: أحمد جابر، مشيئة رياض، أحمد عامر، محمد فريد، أحمد عماد، ياسر مجاهد، مينا أسامة، ياسمين قابيل، مني المحمدي، أكرم نجيب، إبراهيم جوصم، ميريهان علي، وهدير طارق.

وعن العرض أوضح أكرم نجيب المخرج المنفذ، أن فكرة النص تتشابه نوعا ما مع الحياة التي نحياها، بتصوير الصراع بين طبقتين مختلفتين، إحداهما كادحة ساخطة على الحياة ولا تشعر بالرضا، والأخرى تنعم بالثراء، وتتوالى الأحداث بظهور شخص بينهما يحاول منحهم الأمل، فيستجيب البعض والبعض الآخر يبدو عليه علامات اليأس لينتهي الأمر ببقاء الوضع كما هو عليه.