الخميس 27 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

موعد مباراة الأهلي وفاركو بالدوري المصري 2024 "نايل" وعقوبات القمة الـ128

الأهلي وفاركو
الأهلي وفاركو

موعد مباراة الأهلي أمام فاركو، بمسابقة دوري نايل (موسم 2023-2024) والقنوات الناقلة لها، هو ما يبحث عنه عشاق المارد الأحمر، على كافة محركات جوجل مؤخرا.

موعد مباراة الأهلي وفاركو بالدوري المصري “نايل”

يستضيف الأهلي نظيره فاركو، في تمام السابعة مساء غدا الجمعة، على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الثامنة والعشرون بمسابقة دوري نايل موسم 2023-2024.

ويأتي ذلك، في ظل سعى الفريق الأحمر، للانقباض على القمة وخظفها من أنياب بيراميدز أولا، والاحتفاظ بدرع الدوري والتتويج باللقب الـ44 في تاريخه ثانيا، بعدما أهدها الزمالك 3 نقاط مجانية.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وفاركو بدوري نايل

تنقل شبكة قنوات أون تايم سبورت سواء 1 أو 2، مباراة الأهلي وفاركو، في السابعة مساء غدا الجمعة، على الهواء مباشرة.

ويسبق المباراة تقديم أستوديو تحليلي، يضم كوكبة من النقاد الرياضيين ونجوم الكرة السابقيين، مع وجود فقرة تحكيمية في نهاية الأستوديو لتحليل الحالات التحكيمية للحكام على مدار المباراة.

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موقف الأهلي بجدول دوري نايل

يحتل المارد الأحمر، المركز الثاني بجدول دوري نايل برصيد 45 نقطة من 19 مباراة، بواقع 14 فوز و3 تعادلات وهزيميتين.

ومازال الأهلي، يمتلك 8 مباريات مؤجلة، أمام طلائع الجيش وبيراميدز ومودرن فيوتشر، والمصري البورسعيدي وسيراميكا كليوباترا والمقاولون العرب، وسموحة وزد، من الجولات الـ13 والـ14 والـ17، والـ18 والـ19 والـ23، والـ24 والـ25، على الترتيب.

الأهلي يتفوق

استطاع المارد الأحمر، التفوق في مواجهة الدور الأول بهدفين مقابل هدف.

رابطة الأندية تمنح الأهلي نقاط القمة الـ128

منحت رابطة الأندية المحترفة، الأهلي فوزا اعتبارا على حساب غريمه التقليدي الزمالك، بهدفين نظيفين، في ختام الجولة السابعة والعشرون بدوري نايل، بعدما رفض مسئولو القلعة البيضاء خوض القمة الـ128، على ستاد القاهرة الدولي، الثلاثاء الماضي.

عقوبات القمة الـ128

  • توقيع غرامة مالية على نادي الزمالك قيمتها 100 ألف جنيه، وذلك للانسحاب من المباراة.
  • اعتبار الزمالك مهزوما في هذه المباراة 2/0.
  • خصم ثلاث نقاط من رصيد الزمالك بخلاف المباراة التي اعتبر فيها مهزومًا، ويعاد ترتيب الفريق ضمن جدول المسابقة نهاية الموسم.
  • تقديم مذكرة لمجلس إدارة الرابطة، لإستضاح من له صلة بقرار الانسحاب، لإتخاذ قرار من المجلس بالعقوبات.
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