الخميس 27 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عضو بـ"صحة الشيوخ": الحكومة الجديدة لا بد أن تلتزم بتكليفات الرئيس السيسى

الدكتور محمد البدري
الدكتور محمد البدري عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ

أكد الدكتور محمد البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، ضرورة أن تضع الحكومة الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، نُصب أعينها، عديدًا من المسارات المهمة لمواجهة تحديات التضخم وارتفاع الأسعار وضبط الأسواق، من خلال تفعيل دور الأجهزة الرقابية، إضافة إلى إنهاء برامج تخفيف الأحمال، كأولوية على أجندتها الفترة المقبلة، مع تعزيز المناخ الاستثماري لجذب الاستثمارات الأجنبية وتمكين القطاع الخاص.

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كيف تنجح الحكومة الجديدة فى مضاعفة حجم الاستثمارات الأجنبية؟

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الميكنة وتطوير الاقتصاد الرقمى على رأس أولويات الحكومة الجديدة

وأوضح "البدري"، في تصريحات له اليوم، أنه يجب على الحكومة أن تعمل على دعم الفئات الأولى بالرعاية من خلال رفع مستوى الخدمات في قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية والنقل، بالإضافة إلى تعزيز برامج الحماية الاجتماعية وضمان وصول الدعم للفئات المستحقة، بالإضافة إلى تعزيز المناخ الاستثماري لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وذلك وفق استراتيجية وطنية متماشية مع أهداف الجمهورية الجديدة، حيث يأتي الحفاظ على الأمن القومي المصري في مقدمة أولوياتها.

الاقتصاد الوطني

وشدد على أهمية تعزيز العمل على زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، وفقًا لاستراتيجية ملكية الدولة، بهدف تعزيز الاستثمارات وخفض فاتورة الاستيراد والتركيز على إعادة ضبط سقف الدين العام للحد من التكاليف وضمان استدامة النظام المالي، إضافة إلى ضرورة استكمال المشروعات القومية القائمة بفعالية لتعزيز التنمية المستدامة وتحسين جودة حياة الريف المصري، وهو ما يأتي في إطار جهود الحكومة الجديدة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وتحقيق التنمية المستدامة في مصر.

الحكومة الجديدة 

وطالب عضو مجلس الشيوخ الحكومة الجديدة ببذل مجهودات حثيثة ومضنية لتحقيق طموحات الشعب المصري والالتزام بتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالعمل على مواجهة ارتفاع الأسعار والحد من التضخم، ومواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي وتحفيز الاستثمار مع ضرورة تعزيز التنمية الصناعية، من خلال تعميق التصنيع المحلي، وتشجيع التوسع في الإنتاج الزراعي وزراعة المحاصيل الاستراتيجية لتعزيز الأمن الغذائي.

مجلس الشيوخ لجنة الصحة بمجلس الشيوخ الحكومة الجديدة ارتفاع الأسعار ضبط الأسواق

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