الخميس 27 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إحالة عصابة لسرقة الدراجات النارية بالجيزة للمحاكمة

سارق دراجة نارية
سارق دراجة نارية

أحالت النيابة العامة بالجيزة، اليوم الخميس، تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات النارية بالجيزة للمحاكمة الجنائية.

إحالة تشكيل عصابي تخصص فى سرقة الدراجات النارية بالجيزة للمحاكمة

وكان قد تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة من ضبط عاملين "لأحدهما معلومات جنائية" لقيامهما بممارسة نشاط إجرامي تخصص في سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك" متخذان من دائرة مركز شرطة كرداسة مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي، واعترفا بارتكابهما 7 وقائع بدائرة المركز، وأرشدا عن المسروقات لدى عملائهما سيىء النية (3 أشخاص) تم ضبطهم.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتى أمرت بما سبق.

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