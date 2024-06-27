الخميس 27 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"الأرصاد" تعلن موعد انكسار الموجة الحارة

الموجة الحارة
الموجة الحارة

كشفت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، الدكتورة منار غانم، عن حالة الطقس خلال الأيام القادمة.

وقالت "غانم"، خلال مداخلة عبر فضائية "دي إم سي"، اليوم الخميس، إنه مع بداية فصل الصيف هناك موجة شديدة الحرارة تؤثر على البلاد، مشيرة إلى أن هناك ارتفاعًا في قيم درجات الحرارة أعلى من المعدلات الصيفية المعتادة في مثل هذا الوقت من العام بحوالي 3 إلى 4 درجات.

وأوضحت أن هناك ارتفاعًا في نسب الرطوبة، إلى جانب زيادة فترات سطوع أشعة الشمس وارتفاع درجات الحرارة، لافتة إلى أن البلاد على مدار هذا العام، وفى شهر يونيو تحديدًا، كانت قيم درجات الحرارة أغلبها فوق 37 و38 درجة، أى أعلى من المعدلات، نتيجة التغيرات المناخية والاحتباس الحراري.

واختتمت بأن التوقعات الفصلية تؤكد أن فصل الصيف هذا العام سيكون أعلى من المعدلات الصيفية المعتادة فى أغلب أيامه، وتتكرر موجات ارتفاع قيم درجات الحرارة، ومن الوارد أن تكون طويلة، منوهة بأنه من بداية الأسبوع القادم، يومي السبت والأحد، سيكون هناك انخفاض فى حالة الطقس بمعدل من درجتين إلى 3 درجات.

الأرصاد درجات الحرارة ارتفاع درجات الحرارة

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