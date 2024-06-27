الخميس 27 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"التربية والتعليم" تعتمد مدربين TOT في مجالي تخصص STEM وتخصص التربية الخاصة

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

اعتمدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مدربين TOT في مجال تخصص STEM ومجال تخصص التربية الخاصة، وذلك في ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ورئيس مجلس إدارة الأكاديمية المهنية للمعلمين للارتقاء بمنظومة اعتماد خدمات التنمية المهنية المقدمة لأعضاء هيئة التعليم.

 

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وأوضحت الدكتورة زينب خليفة مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين أنه تم موافقة السلطة المختصة على اعتماد المراجعين والمدربين TOT وفق الشروط والإجراءات التي تم اعتمادها، مشيرة إلى أنه قد أتم المتقدمون للاعتماد كمدربين TOT في مجال تخصص STEM ومجال تخصص التربية الخاصة جميع الإجراءات، وقامت الإدارة العامة لمركز لمعلومات بالتنسيق مع الإدارة العامة لاعتماد جودة منظومة التدريب ببناء منظومة إلكترونية متكاملة على منصة المعلم وما يتبعها ويرافقها من إجراءات وأعمال تمت على المنصة الرقمية للتدريب بالتعاون بين جميع المكلفين بالأعمال.

استكمال الملف الإلكتروني 

وأضافت الدكتورة زينب خليفة انه قد أنهى المتقدمون وعددهم 150 متقدمًا للاعتماد من جميع محافظات الجمهورية من استكمال الملف الإلكتروني على المنصة الرقمية للتدريب، ورفع فيديو لا تزيد مدته عن خمس دقائق للمدرب، وتم تقييم الملف الإلكتروني من قبل خبراء من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية وخبراء الميدان، وتقديم الملف الورقي لمطابقته مع الملف الإلكتروني على قاعدة التنمية المهنية، ثم تم فتح موديولات التدريب للمادة المعرفية وإجراء اختبار إلكتروني معد من خلال بنك أسئلة، وتم إنهاء المقابلات الشخصية للمتقدمين يوم 28-5-2024، وتم رصد النتائج وإصدار الشهادات لمن اجتاز وفقًا للمعايير والقواعد المعمول بها.

وأشارت رئيس الأكاديمية المهنية للمعلمين، أنه قد شملت المقابلات الشخصية للمتقدمين وتقييمهم تقديم عرض فردي لكل متقدم في القاعات المجهزة بالأكاديمية بناء على مجالات ومعايير ومؤشرات اعتماد المدربين وفق استمارة التقييم المعدة من قبل الإدارة العامة لتصميم المعايير وشملت ثلاثة مجالات رئيسية، وهي مهنية المدرب، وإدارة الجلسات التدريبية، وتقويم تعلّم المتدربين، وقد اجتاز المقابلة الشخصية بنجاح عدد 110 مدرب TOT تربية خاصة وعدد 25 مدرب TOT في مجال تخصص STEM.

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وجدير بالذكر أنه شارك فى لجان اعتماد المدربين نخبة من المتخصصين من السادة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمراكز البحثية المصرية وهم الدكتور رمضان محمد رمضان مساعد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني للامتحانات والتقويم التربوي، والدكتورة أمل سويدان رئيس قطاع الدراسات التربوية بالمجلس الأعلى للجامعات والدكتورة مايسة فاضل رئيس قطاع التعليم العام الأسبق، والدكتور حسيب على حسيب من المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوي، والدكتور عمرو مصطفى بكلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة، والدكتور تامر المصرى من المركز القومى للبحوث التربوية والتنمية، والدكتور محمود عطيه أستاذ مساعد تكنولوجيا التعليم بكلية التربية جامعة عين شمس، والدكتورة منى شعبان أستاذ مساعد بكلية التربية جامعة الفيوم، والدكتور أحمد عبد النظير أستاذ مساعد تخصص تربية خاصة بجامعة عين شمس، والدكتورة جيلان السيد بكلية التربية جامعة عين شمس، والدكتورة مروة كمال بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، والدكتورة أفراح محمد الصياد بكلية التربية جامعة عين شمس.

التنمية المهنية تخصص التربية الخاصة مجال تخصص STEM المقابلة الشخصية اعتماد المدربين الاكاديمية المهنية للمعلمين

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