صيانة وإصلاح أكثر من 300 محبس مياه في سوهاج

تمكن رجال ورشة المحابس بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، من إصلاح وصيانة 302 محبس مياه تختلف أنواعها ما بين محابس الفراشة ومحابس عدم الرجوع ومحابس السكينة بجميع اقطارها، وذلك خلال الستة أشهر الماضية، وفق ما صرح به المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

أضاف عبدالغفار أنه يتم صيانة وإصلاح المحابس الخردة وإعادة استخدامها بعد إجراء الاختبارات اللازمة للتأكد من جودة وكفاءة الصيانة والإصلاح.

وأكد المهندس السيد عبد اللطيف، رئيس قطاع التأمين الفني، أن ورشة اصلاح المحابس مجهزة بجميع المعدات والأدوات التى تساهم فى اصلاح المحابس وصيانتها بأعلى كفاءة ممكنة، وتحقيق وفر مالى لأعمال صيانة وإصلاح 302 محبس تقدر بحوالى 5.7 مليون جنيه، كما هناك خطة لإصلاح وصيانة جميع المحابس بشبكات ومحطات مياه الشرب والصرف الصحى لضمان التحكم فى الشبكات وخاصة خلال أوقات إصلاح الأعطال لتقليل المناطق المتاثرة بتلك الأعمال لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

على الجانب الآخر، عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج اجتماعا موسعا ضم رؤساء القطاعات والمناطق والأفرع والمديرى العموم، وذلك لمناقشة موقف لجنة الحوكمة والترشيد وملاحظات لجان الإشراف على الجرد السنوى وسبل حوكمة البيانات.

وأوضح رئيس مياه سوهاج أنه تم خلال الاجتماع مناقشة الأماكن الساخنة والتى تضعف بها المياه اوقات الذروة وبحث حلول نهائية لهذه المناطق لضمان وصل المياه للمواطنين بضغوط مناسبة هذا، بالإضافة إلى استعراض خطط متابعة فرق المناوبات والتي تقوم بمتابعة كافة محطات مياه الشرب والصرف الصحى للتاكد من مدى الالتزام بخطط الصيانة الدورية والوقائية والالتزام بتامين بيئة العمل ووسائل السلامة والصحة المهنية وترشيد الطاقة، لضمان التشغيل الأمثل على مدار 24 ساعة وتشغيل منظومات المراقبة بجميع مواقع المحطات والتأكد من مراقبة عنابر التشغيل وجودة المياه المنتجة ومطابقتها للمواصفات القياسية لجودة مياه الشرب وكذلك مطابقة السيب النهائي بمحطات معالجة الصرف الصحي.