الخميس 27 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيس هيئة سلامة الغذاء يستقبل الملحق الزراعى الأسترالى بالقاهرة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

استقبل الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، دونا بينيت، الملحق الزراعي الأسترالي، واليزابيث رايت، نائبة سفير أستراليا بالقاهرة، وذلك بمقر الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وبحث اللقاء آفاق التعاون المشترك بين الهيئة القومية لسلامة الغذاء والجانب الأسترالي في مجال الفحص والرقابة وتحليل وتقييم المخاطر.

"سلامة الغذاء": 266 ألف طن صادرات غذائية بزيادة 16 ألف طن

مناقشة آفاق التعاون 
كما تمت مناقشة آفاق التعاون بين مصر وأستراليا في مجالات دعم فعالية العمليات الرقابية والتنظيمية فيما يتعلق بنظم سلامة الغذاء، وكذلك تبادل المعلومات والخبرات خاصة في مجال الدراسات المرتبطة بنظم سلامة الغذاء، ودعم البرامج التدريبية لتنمية الكوادر البشرية للهيئة وتعزيز تنمية التعاون بين السلطات المختصة بالأغذية في كلا البلدين. 

واستعرض الهوبي خلال اللقاء نتائج دراسة الثبات التي أجرتها هيئة سلامة الغذاء لفترة صلاحية الكبد والأسماك المجمدة.

كذلك اهتمام الهيئة بدراسة آلية إصدار القواعد الفنية الملزمة الخاصة بالمنتجات الغذائية الجديدة والمستحدثة.

ومن جهتها؛ أشادت دونا بينيت، الملحق الزراعي الاسترالي بالقاهرة، باللقاء الذي جمعها ورئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وأبدت استعداد بلادها للتعاون مع الجانب المصري ونقل خبراتها في مجال سلامة الغذاء بما يخدم ويطور من منظومة سلامة الغذاء في مصر.

واستعرض "الهوبي" خلال اللقاء نتائج دراسة الثبات التي أجرتها هيئة سلامة الغذاء لفترة صلاحية الكبد والأسماك المجمدة.

كما استعرض "الهوبي" خلال اللقاء نتائج دراسة الثبات التي أجرتها هيئة سلامة الغذاء لفترة صلاحية الكبد والأسماك المجمدة.

كذلك اهتمام الهيئة بدراسة آلية إصدار القواعد الفنية الملزمة الخاصة بالمنتجات الغذائية الجديدة والمستحدثة.

ومن جهتها؛ أشادت دونا بينيت الملحق الزراعي الاسترالي بالقاهرة باللقاء الذي جمعها ورئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وأبدت استعداد بلادها للتعاون مع الجانب المصري ونقل خبراتها في مجال سلامة الغذاء بما يخدم ويطور من منظومة سلامة الغذاء في مصر.

طارق الهوبي أمس الدكتور الاسترالي مناقشة آفاق التعاون بين مصر الهوبي صلاحية الكبد والأسماك المجمدة صلاحية الكبد

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