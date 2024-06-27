ترسانة صواريخ مرعبة.. حزب الله يفاجئ إسرائيل بأسلحة تصل تل أبيب

أكدت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أن معركة إسرائيل مع حزب الله ستكون مختلفة تمامًا عن تلك المشتعلة في قطاع غزة، حيث يمتلك حزب الله ترسانة صواريخ مرعبة ويستعد للمعركة بأسلحة قد تفاجئ إسرائيل.

حزب الله يثير الذعر الأمريكي الإسرائيلي بترسانة صواريخ ضخمة

وتابعت الصحيفة، أن قوات الاحتلال شنت غارات جوية على قادة حزب الله، وفي الأسبوع الماضي، وافق الجيش الإسرائيلي على خطة لعملية عسكرية محتملة ضد حزب الله، على الرغم من أن العملية لا تزال بحاجة إلى موافقة الحكومة.

وأضافت أنه بالنسبة لإسرائيل فإن القتال ضد حزب الله سوف يكون مهمة أصعب بكثير من الحرب في غزة، ويقدر الخبراء أن الجماعة اللبنانية جمعت ترسانة تضم أكثر من 150 ألف صاروخ وقذيفة، بعضها يمكن أن يصل إلى تل أبيب ومدن أخرى في إسرائيل على الرغم من الدفاعات الإسرائيلية المضادة للصواريخ.

وأشارت الصحيفة، إلى أن حزب الله أطلق أكثر من 5 آلاف صاروخ وقذائف مضادة للدبابات وطائرات مسيرة متفجرة على إسرائيل منذ بدء الصراع حتى الآن، بحسب الجيش الإسرائيلي، ما تسبب في سقوط ما لا يقل عن 338 من مقاتلي حزب الله منذ أكتوبر، وفقًا لإحصاء يستند إلى بيانات الجماعة، كما استشهد ما لا يقل عن 95 مدنيًا لبنانيًا، وفقًا لمسئولين لبنانيين ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية.

وتابعت أنه بالإضافة إلى آلاف النازحين من منازلهم، قُتل ما لا يقل عن 17 جنديًا إسرائيليًا وتسعة مدنيين بسبب الأعمال العدائية، وفقًا لمركز "ألما" للأبحاث والتعليم.

ويقول مسئولون أمريكيون كبار، إنهم يعتقدون أن حزب الله وإسرائيل وإيران لا تريد حربًا شاملة يمكن أن تقلل من حجم الدمار في غزة، لكن البعض يخشون أن التوترات المتصاعدة بين الجانبين قد تخرج عن نطاق السيطرة.

وقال ديفيد شينكر، الذي شغل منصب كبير المسئولين في وزارة الخارجية في عهد دونالد ترامب: "نظرًا للقلق بشأن الخسائر المدمرة لحرب أخرى بين حزب الله وإسرائيل واحتمال انضمام إيران إليها، تبذل إدارة بايدن جهودًا دبلوماسية كبيرة لتأجيل حرب قد يكون لا مفر منها في نهاية المطاف".

ويصر المسئولون الأمريكيون على أن جهودهم الدبلوماسية ليست متوقفة.

وقال مسئول أمريكي رفيع المستوى: "لدينا عملية دبلوماسية جارية، ما زلنا نجري مشاورات مكثفة إلى حد ما مع الإسرائيليين واللبنانيين وغيرهم".