الآثار الإيجابية لعملية ترشيد استهلاك الكهرباء

تعد أهمية ترشيد استهلاك الكهرباء من الأشياء الأساسية التي ستساعد في الحفاظ على الطاقة لفترة أطول للأجيال القادمة.

وأطلق اتحاد شباب المصريين بالخارج، برئاسة الدكتور محمود حسين، مبادرة لحث أبناء الوطن بالداخل علي ترشيد استهلاك الطاقة، وذلك لتجاوز أي تحديات تواجه الدولة، انطلاقا من دوره الوطني بتقديم المساندة والمساهمة في المبادرة التي أطلقتها مؤسسة حياة كريمة.

الآثار الإيجابيه لترشيد استهلاك الكهرباء

1 - خفض قيمة فاتورة الكهرباء للمشترك.

2 - خفض الانبعاثات المؤثرة على البيئة نتيجة الوفر فى استهلاك الوقود فى محطات التوليد.

3 - دعم صناعة المعدات المرشدة للطاقة وبصفة خاصة من الإنتاج المحلى بما يساعد فى تنمية الاقتصاد الوطنى ككل.

4 - خفض الاستثمارات اللازمة لإنشاء المشروعات الجديدة وتوجيهها نحو تحسين جودة الخدمة.

5 - تجنب الفصل فى الاحمال فى وقت الذروة وفى الفترة التى يزيد فيها الطلب على الطاقة وترتفع فيها الاحمال للحد الاعلى، وتكون بين الساعة السادسة مساءًا إلى العاشرة مساءا خلال فصل الشتاء وبين الساعة السابعة مساءا حتى الحادية عشرة خلال فصل الصيف.

كيفية استهلاك الطاقة بشكل صحيح

1 - يفضل إزالة الثلج الزائد من "الفريزر" أو الديب فريزر، حتى لا يزيد في استهلاك الطاقة.

2 - عند تكرار فتح باب الثلاجة يزداد استهلاك الطاقة، لذا يفضل استخدام مبرد مياه أو كولمان للشرب صيفًا لتقليل عدد مرات فتح الثلاجة.

3 - ترك الأجهزة الإلكترونية موصولة بالكهرباء يعد تصرفا خاطئا لأنه يستهلك الطاقة حتى عند إيقاف تشغيل الأجهزة، لذلك يجب فصل كل الأجهزة سواء التليفزيون، أو الكمبيوتر، أو شواحن الهواتف عن الكهرباء بعد الانتهاء من استخدامها.

4 - يعتبر ترك الإضاءة مفتوحة من أكثر التصرفات الخاطئة التي تهدر من الطاقة الكهربائية، رغم أنه يمكن بكل سهولة إغلاق الأنوار من أجل توفير الكهرباء.