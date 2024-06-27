صفاء عبد المنعم تروي تجربتها: 30 يونيو أنقذت مصر من التقسيم

تحيي مصر خلال أيام بذكرى ثورة ٣٠ يونيو، التي أزاح خلال المصريون جماعة الإخوان الإرهابية من الحكم، ومن وقتها أصبح هذا اليوم بمثابة عيد قومي، من أهم الأعياد الوطنية المصرية، حيث تكاتف الشعب مع الشرطة والجيش لعودة مصر من اختطاف الإخوان لها، عودة للحياة الكريمة والفن والثقافة بعدما أرادت الجماعة المزعومة تخريب البلاد.

"الدستور" تواصلت مع الكاتبة صفاء عبد المنعم، في حديث خاص لتوثيق شهادتها من خلال مشاركتها في 30 يونيو.

صفاء عبد المنعم: وقعت على استمارة تمرد.. ووصول الإخوان للحكم سببه قلة الوعي

قالت الكاتبة صفاء عبد المنعم، في حديث خاص لـ"الدستور": "شاركت في أحداث ثورة ٢٥ يناير بالدعاء والتوفيق، وفرحت عندما شاهدت أعمال نظافة الميدان بعد تنحي مبارك، ولم أشارك في اعتصام المثقفين، ولكني قمت بالتوقيع على استمارة تمرد بالتزامن مع ثورة 30 يونيو".

وعن حكم الإخوان، عبرت الكاتبة عن شعورها في ذلك الوقت بقولها: “كان من المتوقع وصول الإخوان إلي الحكم، فلم أقابل أحد في الشارع أو العمل إلا وقال اختارنا الأخوان بسبب قلة الوعي والدراية للأسف”.

وأضافت عبد المنعم: “الشارع كان مدفوعا دفعا اعتباطيا بحجة الدين، وأن الأإخوان يعرفون ربنا، لأنهم لم يقرؤا كتابا واحدا عن السياسة أو في الدين الحقيقي الجوهر وليس المظهر”.

ماذا لو استمر الإخوان في الحكم؟

وعن السيناريو المتوقع إذا لم تحدث ثورة 30 يونيو، وإذا ظل الإخوان في الحكم، تخيلت صفاء عبد المنعم: “لو كان الأخوان ظلوا في الحكم، أعتقد أن المرأة كانت ستدفع ثمنا باهظا، وربما كان تم التحريض على المسيحين وتقسيم البلاد من خلال الدين”.

وتتمنى كاتبة أدب الطفل والقاصة صفاء عبد المنعم، الكثير من الأمنيات للثقافة في مصر، موضحة: “أتمنى أن يكون للدولة توجه ثقافي واضح الأهداف، حتى يستمر الإبداع، واختيار الدولة المثقفين الحقيقين لدعم هذه الأهداف، لأن مصر لديها الكثير من الأبناء أصحاب الوعي والثقافة".

وكاتت وزيرة الثقافة، الدكتورة نيفين الكيلاني، صرحت بأن ثورة ٣٠ يونيو، تمثل علامة مضيئة ونقطة فارقة في سجلات التاريخ المصري، حيث كانت بمثابة حائط الصد المنيع أمام محاولات اختطاف الدولة نحو مسارات الأفكار المتطرفة الهدامة، واستطاع خلالها الشعب المصري مع قواته المسلحة، تصويب المسار الخاطئ، والعمل على إذكاء الوعي بقيمة الوطن، والحفاظ على هويته، من خلال العديد من المحاور، والتي من بينها تعظيم دور القوى الناعمة في بناء الإنسان، والمضي قدمًا لتفعيل خطة الدولة المصرية التنموية بمختلف المجالات لبناء الجمهورية الجديدة".

وأشارت وزيرة الثقافة إلى أنه بهذه المناسبة الغالية، تنظم قطاعات وزارة الثقافة سلسلة من الفعاليات بمختلف المحافظات.