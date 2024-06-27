للجرام والأوقية.. سعر الذهب اليوم الخميس في مصر بالجنيه المصري والدولار

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر استقرار في السعر المحلي تأثرا بالبورصات العالمية، وتقدم “الدستور” نشرة يومية لقرائها بمتوسط أسعار الذهب المحلية والعالمية ومعدلات التغير من حين لآخر والتحديث اللحظي للأسعار.

سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر

وقال هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب بالغرف التجارية، إن أسعار الذهب تشهد حالة من الاستقرار في السوق وفق آخر تحديث أعلنته الشعبة.

وأضاف ميلاد، في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن أسعار الذهب سجلت كالتالي:

أسعار الذهب الآن

سجل عيار ١٨ نحو ٢٦٩٥ جنيها.

سجل عيار ٢١ نحو ٣١٤٥ جنيها.

سجل عيار ٢٤ نحو ٣٥٩٤ جنيها.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وأوضح عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية أن سعر الجنيه الذهب سجلت نحو ٢٥١٦٠ جنيها.

سعر الذهب بالدولار

وأشار إلى أن الأسعار لا تشمل المصنعيه، وسجل سعر الذهب العالمي ٢٣٠٤ دولارا للأونصة.

ارتباك في سوق الذهب

تشهد أسعار الذهب حالة من الارتباك بين الارتفاع والانخفاض نتيجة توتر البورصات العالمية بسبب الأحداث الاقتصادية الغير مستقرة.

الذهب ملاذ آمن للاستثمار

يعتبر الذهب من السلع الأكثر تأثيرًا على المواطنين باعتباره ملاذ آمن للاستثمار سواء للمدخرين أو المستثمرين لذلك يلقي أكبر نسبة بحث عبر الانترنت.

مدينة خاصة للذهب في مصر

وتهتم مصر ضمن خطتها الاستراتيجية بانشاء مدينة خاصة للذهب في مصر تحت رعاية وزارة التجارة والصناعة ووزارة التموين والتجارة الداخلية واتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف التجارية وجميع المعنيين بالقطاع الصناعي والتجاري في الذهب.

توقعات أسعار الذهب مرتبطة بعدة عوامل أهمها السعر العالمي واسعار الدولار عالميا والسوق الخارجي والأحداث الاقتصادية التي تؤثر علي مستوي السعر العالمي في السوق.

يهتم المواطنون بأسعار تنافسية الذهب يوميًا باعتباره ملاذ آمن للاستثمار في السوق المحلي والعالمي ويتغيي السعر لحظيا مع تغيرات الطلب.