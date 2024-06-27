الخميس 27 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

للجرام والأوقية.. سعر الذهب اليوم الخميس في مصر بالجنيه المصري والدولار

الذهب
الذهب

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر استقرار في السعر المحلي تأثرا بالبورصات العالمية، وتقدم “الدستور” نشرة يومية لقرائها بمتوسط أسعار الذهب المحلية والعالمية ومعدلات التغير من حين لآخر والتحديث اللحظي للأسعار.

سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر 

وقال هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب بالغرف التجارية، إن أسعار الذهب تشهد حالة من الاستقرار في السوق وفق آخر تحديث أعلنته الشعبة.

وأضاف ميلاد، في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن أسعار الذهب سجلت كالتالي: 

أسعار الذهب الآن

  • سجل عيار ١٨      نحو       ٢٦٩٥     جنيها.
  • سجل عيار ٢١    نحو        ٣١٤٥      جنيها.
  • سجل عيار ٢٤     نحو       ٣٥٩٤      جنيها.

سعر الجنيه الذهب اليوم 

وأوضح عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية أن سعر الجنيه الذهب سجلت نحو ٢٥١٦٠ جنيها.

تحديث لحظي.. سعر الذهب اليوم في مصر بالجنيه المصري والدولار

تراجع أسعار الذهب بشكل مطرد وسط تصريحات أعضاء الفيدرالي الأمريكي المتشددة

سعر الذهب اليوم الخميس 27 يونيو 2024 فى مصر بالجنيه والدولار

تحديث لحظي.. سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر بالجنيه المصري

سعر الذهب بالدولار 

وأشار إلى أن الأسعار لا تشمل المصنعيه، وسجل سعر الذهب العالمي ٢٣٠٤ دولارا للأونصة.

ارتباك في سوق الذهب 

تشهد أسعار الذهب حالة من الارتباك بين الارتفاع والانخفاض نتيجة توتر البورصات العالمية بسبب الأحداث الاقتصادية الغير مستقرة.

الذهب ملاذ آمن للاستثمار 

يعتبر الذهب من السلع الأكثر تأثيرًا على المواطنين باعتباره ملاذ آمن للاستثمار سواء للمدخرين أو المستثمرين لذلك يلقي أكبر نسبة بحث عبر الانترنت.

مدينة خاصة للذهب في مصر 

وتهتم مصر ضمن خطتها الاستراتيجية بانشاء مدينة خاصة للذهب في مصر تحت رعاية وزارة التجارة والصناعة ووزارة التموين والتجارة الداخلية واتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف التجارية وجميع المعنيين بالقطاع الصناعي والتجاري في الذهب.

توقعات أسعار الذهب مرتبطة بعدة عوامل أهمها السعر العالمي واسعار الدولار عالميا والسوق الخارجي والأحداث الاقتصادية التي تؤثر علي مستوي السعر العالمي في السوق.

يهتم المواطنون بأسعار تنافسية الذهب يوميًا باعتباره ملاذ آمن للاستثمار في السوق المحلي والعالمي ويتغيي السعر لحظيا مع تغيرات الطلب.

أسعار الذهب الاحداث الاقتصادية ارتباك في سوق الذهب سعر الذهب العالمي ٢٣٠٤ سعر الذهب العالمي سعر الجنيه الذهب اليوم عيار ١٨ عيار ٢٤ اسعار الذهب الان

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سعر الذهب اليوم الخميس 27 يونيو 2024 فى مصر بالجنيه والدولار

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