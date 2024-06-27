الخميس 27 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

موعد رأس السنة الهجرية 2024 وحكم صيام أول أيام شهر محرم 1446

رأس السنة الهجرية
رأس السنة الهجرية

يتسال البعض موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2024، مع قرب نهاية رأس السنة الهجرية الحالية، ونالذي تأمل أحوالنا فيه ونستخلص العبر والآيات، ونعمد إلى الاستغفار وطلب الرحمة من العلي القدير عن كل الذنوب والأمور التي أخفقنا بها، ولهذا يجب أن يكون الاحتفال بقدوم السنة الهجرية الجديدة 1446.

موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2024 

بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى 2024، تأتي إجازة رأس السنة الهجرية 2024 كأولى إجازات العام الهجري الجديد، فمن المقرر أن يصادف يوم رأس السنة الهجرية الأول من محرم 1446 يوم الاثتين 8 يوليو.

ومن المحتمل أن يتم ترحيل إجازة رأس السنة الهجرية كما متعارف عليه وفقَا لقرارت مجلس الوزراء إلى نهاية الأسبوع أو تبكيرها ليوم الأحد، حسب القرار الذي سيصدره مجلس الوزراء في وقتها، حتى يتمتع المواطنون بأيام إجازة رأس السنة الهجرية على مدار أيام متتالية يمكنهم الاستمتاع بها. 

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حكم صيام أول أيام شهر محرم 1446

ومع استقبال  السنة الهجرية الجديدة1446، يفضل الكثيرون صوم أول أيام شهر محرم، وهو أمر جائز ومُستحب، خاصة أن محرم هو أحد الأشهر الحُرُم المستحب الإكثار من الصوم فيها.

وعن حديث أبي هرير- رضي الله عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

"أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المُحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل".

افضل الادعية في رأس السنة الهجرية

-اللهم إني أسألك خير هذه السنة وما بعدها، وأعوذ بك من شرّ هذه السنة ومن شرّ ما بعدها.

-ربي نسألك العفو والعافية عن عام مضى، وعام يأتي نسألك فيه رزقا ونورا وأملا وسعادة وعافية وسرورا.

-اللهم أغفر لنا ما مضى، وأصلح لنا ما بقى، وأكتب لنا رضاك وعفوك، واجعلنا من أهل الجنة.

-ونسألك يا رحمن فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها.

-اللهم قربني فيه من كل أمر يرضيك، وجنبني فيه من سخطك ونقماتك، ووفقني فيه لما تحبه وترضاه.

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