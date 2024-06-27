تحرك برلمانى عاجل بشأن وقف الإفراج عن سيارات ذوى الهمم

أعلنت النائبة نجلاء العسيلي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، وعضو أمانة المرأة المركزية بحزب الشعب الجمهوري، عن تقدمها بسؤال برلماني للحكومة بشأن وقف الإفراج عن سيارات ذوي الهمم وحجزها داخل الموانئ المصرية.

الإفراج عن سيارات ذوى الهمم

وقالت "العسيلي"، في بيان لها، إنه برغم الدعم الكامل للرئيس عبدالفتاح السيسي لذوي الهمم إلا أن الحكومة تعرقل هذا الدعم بوقفها الإفراج عن سيارات ذوي الهمم وحجزها داخل الموانئ المصرية، ما أدى إلى استياء كبير من جانب ذوي الهمم، لافتة إلى أن هذه السيارات من حق ذوي الهمم وفقا لنصوص القانون رقم 10 عام 2018 الذي ضمن لهم إعفاءات جمركية على هذه السيارات التي يتم استيرادها من الخارج.

ذوو الهمم

واختتمت عضو مجلس النواب بأنه يجب على الحكومة أن تفرج عن هذه السيارات الخاصة بذوي الهمم، وتوضح الأسباب التي دفعتها إلى مخالفة القانون، لكون ذوي الهمم اتبعوا نصوص القانون وقدموا المستندات المطلوبة لاستيراد السيارات، ولكن الجمارك قامت بحجز هذه السيارات في الموانئ، وعلى سبيل المثال لا الحصر "رورو 54.55.56"، ما أدى إلى انزعاج كبير من ذوي الهمم.