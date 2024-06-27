أسعار السلع التموينية لشهر يوليو 2024.. السكر بـ12.60 جنيه
انتهت وزارة التموين والتجارة الداخلية من صرف السلع المدعمة لبقالي التموين، ضمن مقررات التموين عن شهر يونيو 2024.
ويصرف الدعم لأصحاب البطاقات التموينية حتى نهاية الشهر، ويستفيد من منظومة دعم السلع التموينية ما يقرب من 64 مليون مواطن مقيد بالبطاقات التموينية، ويتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد على البطاقة وهو 50 جنيهًا شهريًا، بجانب صرف الخبز المدعم.
وفي مستند رسمي، يستعرض "الدستور" أسعار السلع التموينية لشهر يوليو:
سكر معبأ 1 كجم
12.60 جنيه
مسلى صناعي 800 جم
36 جنيهًا
زيت خليط 800 مللي
30 جنيهًا
شاي ناعم 40 جم
5 جنيهات
مكرونة 800 جم
15.5 جنيه
صلصة 300 جم
8 جنيهات
مكرونة 400 جم
7.75 جنيه
تونة مفتتة وزن 140 جرامًا
18 جنيهًا
عدس مجروش 500 جم
21 جنيهًا
مربى أنواع 350 جرامًا
16 جنيهًا
فول معبأ 500 جم
9 جنيهات
علبة مرقة دجاج
6 جنيهات
دقيق معبأ 1 كجم
18 جنيهًا
جبنة تتراباك 250 جم
14 جنيهًا
جبن أبيض زنة 125 جرامًا
7 جنيهات
صابون غسيل 125 جم
3 جنيهات
مسحوق أتوماتيك 800 كجم
25 جنيهًا
صابون تواليت 125جم
7.50 جنيه
مسحوق عادي يدوي 800 جم
16 جنيهًا
لبن جاف 125 جم
25.5 جنيه
خل 5% 900 ملي
6 جنيهات
كيس سائل غسيل أواني 80 جم
3 جنيهات
كيس ملح طعام 300 جم
1.25 جنيه
بسكويت يويوز سادة
جنيه ونصف
حلاوة طحينية سادة 40 جم
4 جنيهات
بسكويت يويوز ويفر
2.75 جنيه
بسكويت تومورو أنواع
3.75 جنيه
بسكويت بوو أنواع
3.75 جنيه
طحينة بيضاء ظرف 24 جرامًا
2.50 جنيه
قهوة سريعة الذوبان 18 جم
4 جنيهات