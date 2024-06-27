الخميس 27 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مداهمة أوكار العناصر الإجرامية بـ4 محافظات

أجهزة وزارة الداخلية
أجهزة وزارة الداخلية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لاستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

وقام قطاع الأمن العام بمشاركة  الأجهزة الأمنية بمديريات أمن أسيوط - أسوان – دمياط – الإسكندرية بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.

 مديرية أمن أسيوط

وأسفرت جهود الحملات في مديرية أمن أسيوط عن ضبط عدد 51 قضية حيازة أسلحة نارية.. عبارة عن 12 بندقية آلية - 19 بندقية خرطوش – 3 طبنجات – 43 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة بحوزة51 متهم "لـ 45 منهم معلومات جنائية"، كما تم ضبط عدد 18  قضية "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم 10،845 كيلو جرام لمخدر الحشيش – كمية لمخدر البانجو وزنت 6 كيلو جرام - 1،170 كيلو جرام لمخدر الهيروين - كيلو جرام لمخدر الشابو – عدد من الأقراص المخدرة بحوزة 19 متهم "لـ 17 منهم معلومات جنائية وتنفيذ عدد 912 حكم قضائى متنوع.

مديرية أمن أسوان

وفى مديرية أمن أسوان تمكنت الحملات من ضبط عدد 3 قضايا إتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم 8،500 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 3 كيلو جرام لمخدر البانجو - كمية لمخدر الشابو، بحوزة 3 متهمين "لهم معلومات جنائية"، كما تم ضبط 5 قطع سلاح نارى، عبارة عن 2 بندقية آلية - 3 فرد محلى – 2 خزينة - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، وتنفيذ عدد807حكم قضائى متنوع.

 مديرية أمن دمياط

ونجحت جهود الحملات فى مديرية أمن دمياط عن ضبط عدد 5قضايا إتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم 7،500 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 7 كيلو جرام لمخدر البانجو – 5،500 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - كمية لمخدر الهيروين، وضبط 3 قطع سلاح نارى، عبارة عن 3 فرد محلى وعدد من الطلقات بحوزة 5 متهمين لــ "4 منهم معلومات جنائية".

مديرية أمن الإسكندرية

وفى مديرية أمن الإسكندرية تمكنت الحملات الامنية من ضبط عدد 6 قضايا أسلحة نارية وبيضاء..ضُبط خلالهم طبنجة وعدد من الطلقات – 4 قطع سلاح أبيض، بحوزة 5 متهمين،ضبط عدد 5 قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة، ضُبط خلالهم  1،150 كيلو جرام لمخدر الحشيش، بحوزة 5 متهمين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار الحملات الأمنية.

أجهزة وزارة الداخلية الحملات الأمنية المواد المخدرة الأسلحة النارية مديريات أمن

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