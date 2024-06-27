"العربية للنقل" تتعاون مع رابطة مراكز بحوث تنمية الموارد البشرية فى الوطن العربى

وقعت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري اتفاقية تعاون مشترك مع الرابطة العلمية لمراكز بحوث تنمية الموارد البشرية في الوطن العربي.

وقع الاتفاقية الدكتور إسماعيل عبدالغفار إسماعيل فرج، رئيس الأكاديمية العربية، والدكتور عبدالله يوسف العبابنة، بصفته أمين عام الرابطة، حيث تهدف الاتفاقية إلى استضافة الأكاديمية العربية، بالتنسيق والدعم اللازم من الرابطة، الدورة الحادية عشرة من مؤتمر الرابطة السنوي، والذي سيكون تحت عنوان "إعادة تعريف رأس المال البشري: استكشاف مستقبل العمل في عالم تقوده التكنولوجيا".

جاء ذلك على هامش مشاركة رئيس الأكاديمية في فعاليات المؤتمر الدولي الأول "الجامعات وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي" بتنظيم من اتحاد الجامعات العربية وبالتعاون مع رابطة الجامعات الصينية وجامعة عجلون الوطنية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

الأكاديمية تشارك في المؤتمر الدولي الأول للجامعات وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي بالأردن.

يذكر أن الدكتور إسماعيل عبدالغفار إسماعيل فرج شارك في فعاليات المؤتمر الدولي الأول للجامعات وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، المنعقد بالأردن، بتنظيم من اتحاد الجامعات العربية وبالتعاون مع رابطة الجامعات الصينية وجامعة عجلون الوطنية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

وأكد الدكتور إسماعيل عبدالغفار أهمية المؤتمر في توفير فرصة لمناقشة إمكانية استخدام الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في مجال قطاع التعليم العالي، ما ينعكس إيجابًا على زيادة القدرة التنافسية للجامعات العربية.

يعد المؤتمر خطوة استراتيجية نحو تطوير مشاريع بحثية وابتكارية جديدة، كما يهدف إلى جمع صانعي السياسات، "الباحثين، قادة الفكر، والمبتكرين" لمناقشة أحدث التطورات في مجالات الذكاء الاصطناعي، وتسليط الضوء على التحديات والفرص المتاحة في عدة موضوعات رئيسية تشمل الحوسبة السحابية، التعلم الآلي، التحليلات التنبؤية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في التعليم والأعمال.