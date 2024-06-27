هل تُعدّل "التعليم" في نموذج إجابة اللغة العربية للثانوية العامة 2024؟

قالت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه تصحيح اختبار مادة اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة، مستمر على قدم وساق داخل كنترولات التصحيح الإلكتروني، بمدينة السادس من أكتوبر.

وأكدت المصادر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه لا تعديل في نموذج إجابة اللغة العربية، وذلك بعد أن أكدت لجنة الجودة تأكدت من سلامة أسئلة الامتحان ومطابقتها للمعايير والمواصفات، مشددة على صحة نموذج الإجابة الخاص بمادة اللغة العربية.

وكانت قد تلقت غرفة العمليات المركزية بديوان عام وزارة التربية والتعليم، شكاوي من صعوبة امتحان مادة اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة.

كان الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد تفقد مركز التصحيح الرئيسي الإلكتروني لامتحانات الثانوية العامة، وذلك في إطار متابعته سير امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة (الدور الأول) للعام الدراسي ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤.

ورافق الوزير، خلال الزيارة، الدكتورة أحلام الباز المشرف على اللجان الفنية وتقدير الدرجات لامتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة.

وأكد الوزير حرص الوزارة على مصلحة الطلاب، وأعطاء كل طالب حقه فى عملية التصحيح، مشيرًا إلى أن عملية التصحيح الالكترونى تتم بدقة لضمان تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب.

كما استعرض الدكتور رضا حجازي داخل المركز مختلف الإجراءات والمراحل التي تمر بها عملية التصحيح الالكتروني والمراجعة والتدقيق لأوراق الإجابة، مشيرًا إلى أن كافة التفاصيل في ورقة إجابة البابل شيت أو ورقة إجابة الأسئلة المقالية تخضع لمراجعات دقيقة العديد من المرات سواء فيما يتعلق ببيانات الطالب ورقم جلوسه أو فيما يتعلق باختيارات الإجابة في البابل شيت أو الإجابة في ورقة إجابة الأسئلة المقالية.