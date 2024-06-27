الخميس 27 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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هل تُعدّل "التعليم" في نموذج إجابة اللغة العربية للثانوية العامة 2024؟

جريدة الدستور

قالت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه تصحيح اختبار مادة اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة، مستمر على قدم وساق داخل كنترولات التصحيح الإلكتروني، بمدينة السادس من أكتوبر.

وأكدت المصادر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه لا تعديل في نموذج إجابة اللغة العربية، وذلك بعد أن أكدت لجنة الجودة تأكدت من سلامة أسئلة الامتحان ومطابقتها  للمعايير  والمواصفات، مشددة على صحة نموذج الإجابة الخاص بمادة اللغة العربية.

المراجعة النهائية في مادة التاريخ لطلاب الثانوية العامة 2024

وكانت قد تلقت غرفة العمليات المركزية بديوان عام وزارة التربية والتعليم، شكاوي من صعوبة امتحان مادة اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة.

كان الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قد تفقد مركز التصحيح الرئيسي الإلكتروني لامتحانات الثانوية العامة، وذلك في إطار متابعته سير امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة (الدور الأول) للعام الدراسي ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤.

ورافق الوزير، خلال الزيارة، الدكتورة أحلام الباز المشرف على اللجان الفنية وتقدير الدرجات لامتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة.

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إجراءات جديدة فى الكنترولات بشأن تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2024

وأكد الوزير حرص الوزارة على مصلحة الطلاب، وأعطاء كل طالب حقه فى عملية التصحيح، مشيرًا إلى أن عملية   التصحيح الالكترونى تتم بدقة لضمان تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب.

كما استعرض الدكتور رضا حجازي داخل المركز مختلف الإجراءات والمراحل التي تمر بها عملية التصحيح الالكتروني والمراجعة والتدقيق لأوراق الإجابة، مشيرًا إلى أن كافة التفاصيل في ورقة إجابة البابل شيت أو ورقة إجابة الأسئلة المقالية تخضع لمراجعات دقيقة العديد من المرات سواء فيما يتعلق ببيانات الطالب ورقم جلوسه أو فيما يتعلق باختيارات الإجابة في البابل شيت أو الإجابة في ورقة إجابة الأسئلة المقالية.

تصحيح اختبار مادة اللغة العربية التصحيح الإلكتروني مدينة السادس من أكتوبر اجابة اللغة العربية كنترولات التصحيح الإلكتروني إجابة البابل شيت

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