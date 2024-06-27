الخميس 27 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحرير 56 محضرًا تموينيًا متنوعًا خلال حملة بالبحيرة

محافظة البحيرة
محافظة البحيرة

وجهت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الالتزام بالاشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات، ومكافحة كافة صور الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين، مع الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بالدعم أو التلاعب به مع القيام باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين. 

حملة للرقابة على الأسواق بالبحيرة 

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة محمد عبد العال، رقابتها المشددة بكافة مدن ومراكز المحافظة، حيث تم تنفيذ عدة حملات وبمتابعه سمير البلكيمي  وكيل المديرية.

أسفرت تلك الحملات بمراكز الدلنجات وأبو حمص وحوش عيسى، عن ضبط 11مخبزًا لإنتاجهم خبز ناقص الوزن ومخبزين، قاما بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات ومخبز لإنتاجه خبز ناقص الوزن بمقدار 27 جرامًا، وجارٍ تطبيق لائحة الجزاءات عليه وغلقه لمدة شهر مع توفير حصة الخبز للمواطنين وآخر توقف عن الإنتاج بدون إذن كما تم تحرير 22 محضر لعدم نظافة أدوات العجين و6 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار.

وتم تحرير المحضر اللازم، وجارٍ العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 

وبحملات مماثلة بمراكز وادى النطرون وإدكو وكوم حمادة، تم ضبط 20 لتر زيت طعام غير صالح للإستهلاك الآدمي و10مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن ومخبز لعدم الإعلان عن الأسعار ومخبزين لعدم نظافة أدوات العجين، كما تم تحرير 4 محاضر بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتم التحفظ على المضبوطات، وجارٍ تحرير المحاضر اللازمة، والعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين. 

محافظة البحيرة حملة تموية الدلنجات تموين البحيرة كوم حمادة

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