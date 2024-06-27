الخميس 27 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"فتح": هناك تخبط كبير بحكومة الاحتلال فى كثير من الملفات

زيد تيم
زيد تيم

علّق أمين سر حركة فتح في هولندا، زيد تيم، على قرارات جيش الاحتلال الإسرائيلي في اللجوء لقرار تجنيد "الحريديم" بصفوف الجيش.

وقال، خلال مداخلة على فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الخميس، إن اللجوء لقرار تجنيد "الحريديم" في الجيش الإسرائيلي دليل على وجود نقص شديد في أفراد القوات، موضحا أنه منذ 1948 تم إعفاء هذه المجموعة من الخدمة، ويحاولون دائما تأجيل ذلك بالذهاب للمدارس الدينية، حتى وصولهم إلى سن 40 عاما للإعفاء من التجنيد.

وتابع أن قرار المحكمة العليا الإسرائيلية الآن يلزم "الحريديم" بأداء الخدمة العسكرية، لكن حزبي "يهود التورات المتحدة" و"شاس" المنضمين للحكومة الإسرائيلية يعترضان على هذا القرار، وانسحابهما من الحكومة يشكل خطرا كبيرا لـ"نتنياهو"، ويؤدي كما حدث في 2018 إلى انهيارها.

واختتم أمين سر حركة فتح في هولندا بأن هناك تخبطا كبيرا في حكومة الاحتلال في كثير من الملفات، أهمها عدم الانسجام في الهدف الذي يصلون إليه، عدا هدف واحد، وهو القتال والقتل والإرهاب وحرب الإبادة وممارستها، وهذا ما يحدث على الأرض قولا وفعلا، سواء في غزة أو الضفة الغربية، باستخدام الأسلحة الأمريكية.

أمين سر حركة فتح حركة فتح الأسلحة الأمريكية تجنيد الحريديم الإحتلال الإسرائيلي

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