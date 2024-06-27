قيادى بحزب العدل: الحكومة تحتاج لخطط بديلة لحل أزمة انقطاع الكهرباء

ثمن أحمد بدرة، مساعد رئيس حزب "العدل" لشؤون تنمية الصعيد، إطلاق مؤسسة “حياة كريمة” الحملة الوطنية الشاملة لترشيد استهلاك الطاقة ودعم البيئة تحت شعار “استهلاك أقل.. تأثير كبير”، التي تُعد الأكبر من نوعها في مصر، وتستهدف رفع مستوى الوعي بأهمية ترشيد الطاقة وتأثيرها الإيجابي على البيئة والمجتمع، وتحفيز المواطنين والمؤسسات على تبني سلوكيات وممارسات مستدامة.

انقطاع التيار الكهربائى

وقال "بدرة"، في بيان اليوم الخميس، إنه في إطار أزمة انقطاع التيار الكهربائي المستمرة لا بد من وجود خطط بديلة مستدامة للمحافظة على حل المشكلة جذريا دون رجوع وتوفير حلول بديلة تسرع من إنهاء تلك المشكلة، التي أرقت جميع المصريين دون استثناء لأن الكهرباء ليست رفاهية بل هي أساس للحياة، ولا يستطيع الإنسان العيش دونها وبالأخص في هذا التوقيت ودرجات الحرارة غير المسبوقة التي تشهدها البلاد.

تنمية الصعيد

وأضاف مساعد رئيس حزب "العدل" لشئون تنمية الصعيد، أنه يجب على الحكومة الإسراع بالخطوات التالية لتدارك المشكلة، وأولها أنه لا بد من خفض الجمارك على استيراد منتجات ألواح الطاقة الشمسية لغرض المصانع والشركات والمستشفيات والمدارس والمدن الذكية والمجتمعات العمرانية الجديدة، لجذب استخدامها مع عدم ربطها على الشبكة وتفعيلها في الفتره الصباحية وإنارة الطرق والميادين ووضع ضوابط ومعايير لها، وذلك لتقليل الضغط على الشبكة، فضلا عن عمل بروتوكولات تعاون مع البنوك في هذا المشروع لتسهيل الإجراءات الائتمانية، حيث أن هذه الخطة كفيلة بترشيد الاستهلاك بنسبة 20٪؜.

وأوضح أنه يجب رفع قدرة المصانع المصرية في تقديم منتج من ألواح الطاقة الشمسية أعلى في المواصفات وأكثر في الإنتاج للمساهمة في هذا القطاع للحد من فاتورة الاستيراد، نظرا لأن نسبة الإنتاج المصري لا تصل إلى 1٪؜ من الإنتاج المستهدف، فضلا عن تفعيل العداد الذكي في فترة قصيرة على جميع أنحاء مصر لما له من مميزات عديدة، أولها التوفير، فضلا عن أنه ينهي مشكلة عدم سداد المستحقات المالية نظرا للدفع مسبقا المطبقة بمعظم العالم والحد من الخسائر الحالية، علاوة على ضمان عدم سرقة التيار الكهربائي وتشغيل الأجهزة بشكل عشوائي بدون وعي والتحميل على الشبكة، إضافة إلى أنه يعمل بنظام الشرائح نظرا للاستهلاك الفعلي.