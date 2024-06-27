الخميس 27 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط أدمن صفحة على "فيسبوك" يدعي تسريب امتحانات الثانوية

ضبط أدمن صفحة
ضبط أدمن صفحة

كشفتأجهزة وزارة الداخلية عن ملابسات ما تم تداوله على أحد الحسابات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يتضمن إدعاء صاحب الحساب قدرته على توفير أوراق لأسئلة إمتحانات الثانوية العامة والإجابات الخاصة بها مقابل مبالغ مالية. 

وبالفحص أمكن تحديد وضبط صاحب الحساب وهو طالب مُقيم بالجيزة، وبحوزته هاتف محمول بفحصه فنيًا تبين وجود آثار ودلائل تؤكد على ارتكابه الواقعة.

وتبين إدارته لخمس مجموعات بذات الموقع لذات الغرض، كما تبين وجود محفظتين إلكترونيتين بهما مبلغ مالي، وإعترف بارتكابه الواقعة وإدارته للمجموعات المشار إليها بقصد تحقيق ربح مادي غير مشروع، والمبلغ المالي بالمحفظتين من متحصلات نشاطه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة وزارة الداخلية ملابسات فيس بوك امتحانات الثانوية العامة مبالغ مالية هاتف محمول

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