الخميس 27 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضربة جديدة لمافيا الدولار فى السوق السوداء

الدولار
الدولار

واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن - خلال 24 ساعة - عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 21 مليون جنيه. 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية الضربات الأمنية جرائم الإتجار النقد الأجنبى والمضاربة الاتجار

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